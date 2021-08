LUI, LEI, L'ALTRA - L'AD DEL CIRCUITO DI FORMULA UNO DI SPA, NATHALIE MAILLET, E' STATA UCCISA, INSIEME ALLA SUA AMANTE, DA SUO MARITO, FRANZ DUBOIS, CHE LE HA TROVATE A LETTO INSIEME - DOPO AVER SPARATO ALLE DUE DONNE, L'UOMO HA TELEFONATO ALLA POLIZIA E POI HA RIVOLTO LA PISTOLA CONTRO SE STESSO - COSI' QUANDO GLI AGENTI SONO ARRIVATI, HANNO TROVATO TRE CADAVERI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Nathalie Maillet

La Formula Uno è scossa. L’amministratore delegato del circuito di Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, 51 anni, è stata trovata morta insieme alla sua amante Ann Lawrence Durviaux, 53 anni, nella sua casa di Gouvy, in Belgio, domenica. La coppia sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal marito di Maillet, Franz Dubois, che ha telefonato alla polizia e poi ha rivolto la pistola contro se stesso.

La polizia sta trattando le morti come un duplice omicidio e un suicidio, ma non ha potuto confermare l'infedeltà come movente. Secondo DH Sport, Dubois era a conoscenza delle relazioni lesbiche di Maillet e la sua sessualità era un segreto di Pulcinella.

La notizia è stata confermata dopo che i colleghi di Maillet hanno lanciato l'allarme quando non si è presentata all'ultimo giorno dell'evento di Ypres Rally, parte del World Rally Championship, domenica.

Nathalie Maillet con il marito Franz Dubois

Anche Dubois era una figura ben nota nel mondo del motorsport sia come proprietario del team che come co-fondatore della serie VW Fun Cup. La coppia è stata sposata per 17 anni ed entrambi hanno trascorso brevi periodi come piloti di auto da corsa - Maillet ha avuto più successo di Dubois.

Maillet ha gareggiato in sette gare della 25 Heures VW Fun Cup ed è salita sul podio cinque volte, vincendo l'evento nel 2006. Il pubblico ministero ha dichiarato in una nota: «Alle 00:10, i corpi di due donne e un uomo sono stati scoperti dalla polizia in una casa a Gouvy, tutti e tre con ferite da arma da fuoco. Secondo le nostre informazioni, l'individuo di sesso maschile ha usato volontariamente la sua arma da fuoco per uccidere entrambe le donne, tra cui sua moglie, prima di uccidersi».

Nathalie Maillet con Ann Lawrence Durviaux, la sua amante

Melchior Wathelet, presidente del consiglio di amministrazione del Circuit de Spa-Francorchamps, ha dichiarato: «I miei pensieri sono con la famiglia di Nathalie, i suoi genitori, i suoi parenti ma anche le sue squadre. So quanto questa notizia sconvolgerà il suo staff e desidero, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, porgere le mie sincere condoglianze a tutto il team del Circuit. Oggi stiamo perdendo una grandissima donna, amante e appassionata di sport motoristici, una vera leader che ci mancherà molto. Nathalie era diventata il volto del circuito, incarnava questa passione per le corse che condividiamo tutti».

Anche l'ex capo della F1 Jean Todt ha reso omaggio a Maillet, scrivendo su Twitter: «Ha incarnato questo alto posto del motorsport. Tutti i miei pensieri e la mia solidarietà vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e alle squadre di Spa-Francorchamps».

L’indagine è ancora in corso.