È LUI O NON È LUI? – UN’INTERVISTA A BANKSY SBUCA FUORI DAGLI ARCHIVI DI ITV NEWS A 16 ANNI DALLA SUA REALIZZAZIONE: NEL FILMATO DI DUE MINUTI L’ARTISTA È INTERVISTATO DURANTE “TURF WAR”, MOSTRA DURANTE LA QUALE REALIZZAVA LE SUE OPERE SUI CORPI DI MAIALI E MUCCHE – INDOSSAVA UN CAPPELLINO, AVEVA LA BOCCA COPERTA DA UNA MAGLIETTA, MA OCCHI E FRONTE ERANO VISIBILI: “NASCONDO LA MIA IDENTITÀ PERCHÉ NON…” (VIDEO)

DAGONEWS

Un raro filmato che mostra un’intervista a Banksy è stato ritrovato negli archivi di ITV News: il video risale al 2003 e non c’è ovviamente alcuna certezza che si tratti dell’artista, ma secondo quanto racconta il giornalista che l’ha realizzata non c’era alcun elemento per far pensare che si trattasse di una burla organizzata dal suo ufficio stampa.

Il video è stato scoperto dal corrispondente di ITV News di Bristol, Robert Murphy, che stava realizzando un servizio sul writer e si è imbattuto in un nastro catalogato come “intervista a Banksy” realizzata dal giornalista Haig Gordon che adesso racconta: «Ho visto la sua faccia. L'unico problema è che non riesco a ricordare come fosse. Non penso di poter dire una sola cosa su come fosse. Era rilassato, era amabile. Ho appreso tanto da lui. Non ho prove sul fatto che si trattasse del vero Banksy o meno. Ma sembrava un evento organizzato. L'addetto stampa sembrava un normale addetto stampa che non voleva tirare un brutto scherza ai media».

Nel filmato di due minuti, Banksy parla per 35 secondi della sua importante prima esposizione “Turf War”, durante la quale l’artista realizzava le sue opere sui corpi di alcuni animali. Nel video il writer indossava un cappellino da baseball e aveva una maglietta che celava naso e bocca, ma occhi, sopracciglia e fronte erano visibili.

«Nascondo la mia identità perché non puoi davvero essere un writer ed essere un personaggio pubblico. Le due cose non vanno bene insieme». Gordon ha poi scherzato con l’artista e gli ha chiesto: «Non ti dispiace se trasmetto i tuoi dati alla polizia?». E lui ha risposto: «No, ma che dettagli hai?».

