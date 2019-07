UN LUMACONE PER AMICO – QUESTA RAGAZZA POLACCA VIVE CON UN LUMACONE GIGANTE COME ANIMALE DOMESTICO – MAGDALENA DUSZA E SOGNAVA DI AVERNE UNO TUTTO PER SÉ FIN DALLE ELEMENTARI. POI, SEI ANNI FA, HA VISTO “MISIEK” IN UN NEGOZIO DI ANIMALI, E HA DECISO DI SALVARGLI LA VITA DOPO CHE… – VIDEO

POLONIA, MAGDALENA DUSZA VIVE CON UN LUMACONE GIGANTE IN CASA

Dagonews

magdalena dusza con il suo lumacone misiek 2

Magdalena Dusza ha sempre sognato di possedere un lumacone, e alla fine c’è riuscita. Sei anni fa ne salvò uno da un negozio di animali, dopo aver visto le condizioni in cui lo tenevano, e da allora convive con Misiek (questo il nome della chiocciola, che in polacco significa orsetto) a Cracovia. Misiek abita in una vasca da 130 litri, ma spesso Magdalena lo tira fuori e lo coccola sul divano.

magdalena dusza con il suo lumacone misiek 3

“Lo tenevano in una scatola piccolissima, con pochissima umidità, che può essere mortale per le lumache, aveva il guscio danneggiato ed era invaso dai parassiti” – racconta Magdalena. “Quando l’ho visto, non riuscivo neppure a riconoscere la specie. Non credevo sarebbe sopravvissuto alla notte e allo stesso tempo non volevo pagare per un animale quasi morto. Ma poi ho deciso di dargli una possibilità e l’ho salvato, comprandolo”

magdalena dusza con il suo lumacone misiek 1

La passione di Magdalena per le lumache risale a quando andava alle elementari: “Ne avevamo una simile nella nostra aula di biologia, e me ne innamorai”. Misiek si nutre soprattutto di patate dolci e banane, “ma gli piacciono anche i fiocchi di pesce”.

magdalena dusza con il suo lumacone misiek magdalena dusza con il suo lumacone misiek 8

Com’è vivere con un animale così particolare? “Certo, non interagisce in senso classico, come un cane o un gatto, ma io ci parlo tutti i giorni. Le persone spesso sono disgustate. Mi prendono in giro e mi chiedono se prima o poi lo mangerò, ma sinceramente, non sono commenti divertenti. Le lumache sono così lente e maestose, osservarle mi rilassa ed è un toccasana quando sei nervoso. Tutti dovrebbero possederne una.”

magdalena dusza con il suo lumacone misiek 7 il lumacone gigante misiek magdalena dusza con il suo lumacone misiek 6 magdalena dusza con il suo lumacone misiek 5 magdalena dusza con il suo lumacone misiek 4