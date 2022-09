LUNA PARK HORROR - IN INDIA, NEL DISTRETTO DEL MOHALI, ALMENO 10 PERSONE SONO STATE FERITE DOPO CHE LA PIATTAFORMA GIREVOLE DI UNA GIOSTRA È CROLLATA IMPROVVISAMENTE - TRA LE VITTIME MOLTE DONNE E BAMBINI, CHE SONO PRECIPITATI PER 25 METRI LUNGO IL MACCHINARIO…. VIDEO

giostra di luna park crolla in india

Da www.corriere.it

In un luna park nel distretto indiano del Mohali, parte dello Stato del Punjab, domenica 4 agosto la piattaforma girevole di una giostra è crollata improvvisamente. Sono rimaste coinvolte almeno 10 persone, tra cui donne e bambini, scivolando di botto per 25 metri lungo l’asta del macchinario. Come riporta l’«India Tribune», le persone coinvolte accusano dolori alla testa e al collo e alcune di loro si trovano in stato di shock.

giostra di luna park crolla in india giostra di luna park crolla in india giostra di luna park crolla in india giostra di luna park crolla in india giostra di luna park crolla in india