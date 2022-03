LUNA PARK HORROR – TRAGEDIA IN PROVINCIA DI NOVARA: UNA 15ENNE È MORTA DOPO ESSERE STATA SBALZATA DURANTE L’ULTIMO GIRO SUL TAGADÀ - I TESTIMONI PARLANO DI VELOCITÀ ESAGERATA, UN SOBBALZO BRUSCO E LA RAGAZZA CHE PERDE L’EQUILIBRIO, CADE E SBATTE DI FACCIA CONTRO I SEDILI: “LA GIOSTRA SEMBRAVA IMPAZZITA, NON L'ABBIAMO MAI VISTA ANDARE COSÌ FORTE” – ORA SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO…

Claudio Bressani per “la Stampa”

I 15 anni appena compiuti da festeggiare, la cena fuori con i genitori, poi l'appuntamento con gli amici, quelli vecchi della terza media e quelli nuovi della quarta ginnasio. L'incontro al luna park, tornato in zona dopo due anni di stop per l'emergenza Covid e inaugurato proprio sabato sera nella vicina Galliate. La decisione di provare tutti insieme il brivido del Tagadà, una sorta di catino che ruota su se stesso, inclinandosi con una serie di sussulti e oscillazioni. Ludovica Visciglia, studentessa modello di Trecate, c'è salita insieme al resto della compagnia per quello che doveva essere l'ultimo giro della serata, intorno alle 22,45.

Un sobbalzo brusco, l'equilibrio che le manca, la caduta in avanti, a sbattere con la faccia contro i sedili che girano tutt' attorno, una copiosa emorragia, le urla degli altri ragazzi: «Fermate tutto». L'arrivo del 118, i tentativi di rianimarla, la corsa nella notte all'ospedale Maggiore di Novara: tutto inutile, Ludovica non s' è più ripresa e ai medici non è rimasto che dichiarare il decesso, mentre polizia locale e magistratura sono al lavoro per capire come è potuta accadere questa tragedia.

S'indaga per omicidio colposo ed è coinvolta anche la Procura dei minorenni di Torino perché, da quanto risulta, quando si è verificato l'incidente c'era il figlio del titolare ai comandi del Tagadà. Chi era presente, ragazzini più o meno coetanei di Ludovica, racconta a caldo quei drammatici istanti: «La giostra girava a velocità normale, poi l'annuncio al microfono che sarebbe aumentata per gli ultimi minuti. Sembrava impazzita, non l'abbiamo mai vista andare così forte». All'interno erano in una dozzina, non tutti seduti sulle panche, come sarebbe obbligatorio e come in concreto, da sempre, quasi nessuno fa su questa giostra.

Qualcuno dei testimoni dice che anche Ludovica era in piedi. Di fatto sono caduti in parecchi. Altri se la sono cavata con qualche ammaccatura, un ragazzo ci ha rimesso un dente. Il padre, Carmine, parrucchiere per uomo a Novara, e la madre, Franca, erano ai tavolini di un bar accanto alla giostra e sono stati tra i primi ad accorrere, sconvolti. Ludovica era figlia unica. Lo scorso anno era stata una dei sette alunni delle medie Cassano di Trecate a diplomarsi con 10 e lode, una votazione che le era valsa una borsa di studio di 500 euro della raffineria Sarpom.

La decisione di iscriversi al liceo classico Carlo Alberto di Novara era venuta naturale. Lo zio, Roberto Mancuso, fissa la giostra ora sotto sequestro, dove sono stati deposti mazzi di fiori e peluche: «Era una ragazza d'altri tempi, che amava studiare, senza grilli per la testa, attaccata ai genitori. Aveva tanti sogni nel cassetto, voleva viaggiare, amava leggere, ma i libri di carta e non sul telefonino». «Ludovica - dice una sua ex insegnante delle medie, a nome dei colleghi del corso F - riusciva bene in tutto. Un'alunna brillante, entusiasta della vita e con le idee ben chiare sul suo futuro. Ha deciso sin da piccola di voler diventare avvocato penalista. L'appassionavano i rompicapo quanto i diritti, specie sulla parità di genere».

«Si resta sbigottiti - aggiunge Sergio Botta, preside del liceo Carlo Alberto - davanti a un fatto di questa portata. Ludovica frequentava la quarta ginnasio, aveva fatto la scelta impegnativa del classico e la stava portando avanti con responsabilità. La prima cosa che faremo a scuola sarà riunire la classe e parlarne, anche se sarà difficile».

