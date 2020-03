IL LUPIN DI OXFORD – CHI HA MESSO A SEGNO IL FURTO DA 10 MILIONI DI STERLINE ALLA "CHRIST CHURCH PICTURE LIBRARY"? I LADRI SONO ENTRATI INTORNO ALLE 23 E SI SONO PORTATI VIA TRE CAPOLAVORI: UN VAN DYCK, UN ANNIBALE CARRACCI E UN DIPINTO DI SALVATOR ROSA – QUANDO L’ALLARME È SCATTATO, I MALVIVENTI SI ERA GIÀ SMATERIALIZZATI: FORSE SONO SCAPPATI IN BARCA SU UN CANALE, MA AL MOMENTO GLI INVESTIGATORI SI TROVANO DI FRONTE AL COLPO PERFETTO…

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

christ church picture gallery in oxford

Sono entrati attorno alle 23, forse approfittando del fatto che Oxford è oggi una città sonnacchiosa rispetto alla normalità, con pochissimi studenti.

Quando alla Christ Church Picture Library è scattato l' allarme i ladri non c' erano più, scomparsi, assieme a tre capolavori: un Van Dyck, un Annibale Carracci e un dipinto di Salvator Rosa. Valore complessivo, circa 10 milioni di sterline.

annibale carracci

Il furto rappresenta un evento raro presso gli storici collegi universitari, dove - sebbene le biciclette spariscano regolarmente - i tesori di biblioteche e pinacoteche vivono prevalentemente indisturbati da secoli. Gli inquirenti hanno pochissimi indizi: la rapina, infatti, sembra essere stata studiata alla perfezione. Tra le ipotesi c' è quella che i ladri siano fuggiti in barca, lungo il Cherwell, fiume che passa a pochi metri dal museo e che oltre i Meadows, il parco acquistato per Christ Church dal cardinale Woolsey nel 1525, si congiunge con il Tamigi.

oxford

«È una possibilità», ha spiegato l' ispettore James Mather, della Thames valley police. «Chiediamo l' assistenza della popolazione: chi ha una barca e ha notato qualcosa di insolito, chi non trova più la sua o ha qualcosa da riferire si faccia per favore avanti». Occhi aperti anche per «imbarcazioni abbandonate» lungo i corsi d' acqua.

antoon van dyck

Per ora, comunque, la polizia brancola nel buio nonostante dal fatto siano trascorsi quattro giorni. Il museo ha chiuso le porte, come quasi tutti i musei britannici, per via del Covid-19, e le forze dell' ordine sono al limite per l' emergenza sanitaria. A tutti gli effetti, così, il furto di Oxford potrebbe rivelarsi il colpo perfetto: gli inquirenti non escludono infatti che la dinamica e i tempi dell' operazione siano stati dettati dal coronavirus.

Se le case d' aste e i principali commercianti hanno regole ferree sulla provenienza delle opere che trattano, il mercato nero rimane in ottima salute: gli acquirenti non mancano, neanche nell' era della malattia.

salvator rosa

I quadri rubati sono preziosi. «Costiera rocciosa», di Salvator Rosa è un esempio del barocco italiano. Risale a circa il 1640. «Ragazzo che beve», di Annibale Carracci, è del 1580 e il quadro di Van Dyck, «Soldato a cavallo», lasciato al collegio di Christ Church nel diciottesimo secolo, venne realizzato nel 1616 e riassume un capitolo particolarmente importante per l' università. Il benefattore dal quale l' ateneo lo ricevette era il generale John Guise, che avendo studiato a Christ Church decise di donare al collegio la sua collezione di 200 dipinti e 2000 disegni.

oxford

Grazie al lascito, l' università fu in grado di offrire corsi d' arte senza chiedere ai propri studenti di girare per le case nobili del Paese, dove si trovavano le collezioni più importanti, o in Italia, tappa comunque obbligata del Grand Tour e della formazione dei giovani gentlemen.

oxford 8

Per Christ Church è un brutto colpo. Il collegio recentemente ha dovuto fare i conti con la scomparsa dalle sue cantine di diverse bottiglie di vini pregiati, Burgundy e Pouilly-Fuissé del valore tra 1.000 e 2.000 sterline l' una, nonché il giallo mai completamente chiarito su alcuni antichissimi frammenti del Vangelo apparentemente sottratti all' archivio dell' università da un professore del college e poi restituiti.

oxford 5 oxford 4 oxford 2 oxford 1 oxford 3 oxford 7