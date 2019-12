I LUPIN DELLA SUITE - SE IN HOTEL AVETE RUBATO ASCIUGAMANI, ACCAPPATOI, STAMPELLE E PENNE, SIETE SOLO DEI DILETTANTI – CI SONO DEI FENOMENI, IN GIRO PER IL MONDO, CHE DA DENTRO UNA CAMERA D’HOTEL SONO RIUSCITI A PORTARSI VIA PERSINO IL MATERASSO. NON SOLO: C’È CHI SI È SMONTATO QUALCHE PEZZO SANITARIO E CHI… - VIDEO

Eleonora Giovinazzo per "www.repubblica.it"

materasso in albergo 1

Non solo asciugamani, accappatoi, stampelle e penne. La lista degli oggetti più rubati dai clienti negli alberghi di lusso è soprendente: dai sanitari ai materassi, fino alle teste di cinghiale.

testa di cinghiale in albergo 3

Emerge dal sondaggio condotto a settembre e ottobre 2019 dal portale Wellness Heaven su 1.157 alberghi a 4 e 5 stelle, per la gran parte europei.

