Riccardo Lo Verso per il “Corriere della Sera”

Il killer ha sparato tre colpi. Il primo non è andato a segno, gli altri due hanno raggiunto alla testa Salvatore Lupo, 45 anni, imprenditore ed ex presidente del Consiglio comunale di Favara, assassinato domenica pomeriggio in un piccolo bar della città in provincia di Agrigento. I carabinieri non hanno dubbi: è stata un'esecuzione e ad impugnare il revolver calibro 38 era la mano di un professionista, rimasto freddo anche dopo il primo colpo non andato a bersaglio.

Questa è la ricostruzione della vicenda: alle 18, Lupo, titolare di una serie di residenze per anziani, arriva in via IV Novembre al volante di una Porsche Macan. Scende dall'auto ed entra nel bar. Si dirige verso il bancone dei gelati. A quel punto fa il suo ingresso anche il killer che evidentemente lo pedinava. Spara una prima volta; Lupo cerca una disperata fuga verso il bagno. Ma seguono altri due colpi da distanza ravvicinata; fatali.

All'intero del bar al momento dell'omicidio c'erano la vittima, il killer e il barista che ha detto però di non avere visto in faccia l'assassino (che era a volto scoperto) perché «abbassato». Il killer, dopo gli spari, si è allontanato indisturbato. Forse ad attenderlo c'era un complice. L'ingresso del bar non è inquadrato da una telecamera, ma non è escluso che altre possano avere ripreso la scena. E poi c'era gente in strada. Nessuno, però, avrebbe notato o sentito qualcosa di strano. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e non è stata trasmessa per competenza alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Segno che al momento il delitto non viene inquadrato come «mafioso», anche la modalità lo farebbe pensare.

Così si scava nella vita privata e negli affari della vittima. Sono emersi pesanti dissidi con degli ex soci per questioni economiche. Si parla anche di plateali e recenti liti avvenute in strada. Ed è quella degli interessi economici la pista principale su cui si concentrano i carabinieri. Lupo, eletto nel 2011 nelle liste del Mpa, il Movimento per l'autonomia che faceva capo all'ex presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo, è titolare di diverse residenze per anziani. Aveva dei precedenti giudiziari, ma il suo nome non è stato coinvolto in indagini su Cosa nostra.

Nel 2017 finì sotto inchiesta perché gli veniva contestato di avere costretto i dipendenti di una cooperativa a riconsegnargli parte degli stipendi. Pochi mesi fa, invece, era finito sotto processo assieme ad altre persone per una brutta storia di maltrattamenti che avrebbero subito alcuni disabili psichici ospiti di una comunità. «Mi sento moralmente obbligata a condannare un gesto di violenza inaudita - commenta Anna Alba il primo cittadino dimissionario del Movimento 5 Stelle -. Un omicidio efferato che colpisce tutta la nostra comunità. La morte di Salvatore Lupo, anzi l'omicidio di un uomo, un padre, un nostro concittadino, è inaccettabile. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti».

A Favara è tornata la paura. Qui fino al 2018 si è combattuta una sanguinosa guerra di mafia che si è spostata anche nella città di Liegi, in Belgio. C'è stata una lunga scia di sangue con quattro morti ammazzati e tre agguati falliti per il controllo del traffico di droga. La matrice mafiosa, però, almeno per il momento sarebbe esclusa nelle indagini sull'omicidio di Lupo. Ad agire è stato un killer freddo. Un professionista, dicono gli investigatori. Che non si esclude possa avere agito su commissione.

