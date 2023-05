26 mag 2023 18:59

LUSI E ABUSI – IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA HA CONDANNATO L'EX TESORIERE DELLA MARGHERITA, LUIGI LUSI, A RISARCIRE CON 70 MILA EURO FRANCECO RUTELLI PER I DANNI CHE GLI HA ARRECATO CON LE SUE CALUNNIE – LUSI ERA GIÀ STATO CONDANNATO IN VIA PENALE A 7 ANNI DI CARCERE PER AVER SOTTRATTO 25 MILIONI DALLE CASSE DEL PARTITO – RUTELLI: “LA GIUSTIZIA ARRIVA. E MI APPAGA DELLE INGIUSTE SOFFERENZE SUBITE, ANCHE A CAUSA DEGLI SPREGIUDICATI MEDIA CHE HANNO ASSECONDATO UN CALUNNIATORE”