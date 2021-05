IL LUSSO DELL’EROTISMO - LA MAISON VALENTINO ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE CON BETONY VERNON PER RACCONTARE IL PROVOCANTE MONDO DI "ROCKSTUD ALCOVE": LA DESIGNER DI GIOIELLI E AUTRICE DEL BEST SELLER "THE BOUDOIR BIBLE" HA LAVORATO PER PRESENTARE I NUOVI ACCESSORI DAL SAPORE PICCANTINO – LA MAISON DIVENTERÀ FUR FREE DAL 2022: DAL 2024 ADDIO ANCHE ALL'ETICHETTA REDVALENTINO…

La maison Valentino annuncia la collaborazione con l'amica Betony Vernon per raccontare il provocante mondo di Rockstud Alcove Valentino Garavani.

Personalità eccentrica, designer di gioielli e autrice del best seller "The Boudoir Bible", Betony Vernon ha lavorato con la maison per presentare i nuovi accessori Valentino Garavani Rockstud Alcove.

The Boudoir Bible è un libro essenziale, pensato per lui e per lei, scritto da un punto di vista gioioso, illustrato dal noto artista Fran?ois Berthoud. Pubblicato per la prima volta nel 2013 da Rizzoli International Publications, il libro è stato tradotto in 7 lingue e l'imminente terza ristampa sarà tradotta in italiano, russo e greco. Per l'occasione, maison Valentino ha appositamente selezionato alcune tra le più raffinate librerie erotiche a Parigi, Madrid, Milano, Londra, Los Angeles, New York e Seoul, città che ospiteranno questa iniziativa per scoprire i nuovi accessori e la speciale edizione di The Boudoir Bible, dalla sovraccoperta personalizzata Valentino Garavani Rockstud Alcove.

Nella collezione Valentino Roman Palazzo Fall 2021, l'allure sexy si riflette nelle borse, attraverso il contrasto tra l'esterno e l'interno in nappa rossa e nelle scarpe, con la punta borchiata e dai tacchi molto alti che contribuiscono a disegnare silhouette femminili e sensuali. La nuova handle bag, in size media e micro, dona un tocco sexy alla collezione.

Diversi codici della maison si fondono in questo nuovo modello, dove il VLogo Signature è affiancato da due iconiche chiusure flip lock, il cui risultato è un gioco sofisticato di funzionalità. I diversi comparti consentono di proteggere, nelle tasche nascoste, i segreti più cari. Gli interni in nappa rossa si rivelano in modo audace ogni qualvolta la borsa si apre creando un contrasto con l'esterno. Linee pulite e geometriche definiscono la nuova box bag dalle forme audaci. Come per la classica Rockstud, le doppie stud the profilano la borsa hanno la funzionalità di unire i diversi pannelli. Nuova anche la borsa animalier. Le calzature alternano pump, flat a bootie. La combinazione di rete e nappa rivela in modo discreto la pelle nuda. Presenti le iconiche borchie.

Valentino diventerà fur free dal 2022: la decisione di dire addio alle pellicce è annunciata dalla maison, in una nota, dove spiega anche che "in linea con gli obiettivi di ridefinizione del proprio posizionamento competitivo", "focalizzerà le proprie energie su un'unica etichetta". Il progetto prevede di concludere la produzione e commercializzazione di REDValentino alla fine del 2023 con la fall winter 2023 / 2024.

"Maison de Couture - dice il ceo Jacopo Venturini - per noi significa creatività, unicità, intimità e mindset inclusivo. Il concetto fur-free è perfettamente allineato ai valori della nostra azienda. Stiamo avanzando velocemente nella ricerca di materiali differenti e in ottica di una maggiore attenzione all'ambiente per le collezioni dei prossimi anni." L'azienda di pellicce Valentino Polar, con sede a Milano, concluderà la produttività a fine del 2021. L'ultima collezione ad includere la pellicceria sarà la Fall/Winter 2021-22. Per quanto riguarda l' etichetta REDValentino, la cui ultima collezione sarà la Fall/Winter 2023-24, le attività legate al business di REDValentino verranno sospese a partire dal 2024.

"La visione estetica del nostro Direttore Creativo - unita allo spirito artigianale delle lavorazioni e all'eccellenza nell'esecuzione - si armonizza perfettamente con nuove tecnologie e obiettivi futuri. Gli input a cui i clienti, o i nostri Friends of the House, sono quotidianamente esposti sono tantissimi. In uno scenario del genere - spiega ancora Venturini - la concentrazione di messaggi su uno e un solo brand potrà sostenere una crescita più organica della Maison."

L'azienda - spiega ancora la nota della maison - "sta già lavorando a stretto contatto con le rappresentanze sindacali per la gestione delle tematiche organizzative di cui sopra e in ottemperanza alle regolazioni vigenti in ogni paese"

