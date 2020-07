Da "forbes.it"

dan bilzerian 6

Se si digita in rete il nome di Dan Bilzerian, la prima cosa che compare è ‘come è diventato così ricco?’? Classe 1980, Dan è un vip a tutti gli effetti, incallito giocatore di poker e beneficiario di un fondo fiduciario off-shore creato dal padre, Paul Bilzerian.

dan bilzerian

Ma una domanda che nell’ultimo periodo accompagna simili ricerche è anche un’altra: come riesce a pagare il suo sfrenato stile di vita? Stando a una causa intentata questa settimana, non lo fa. In particolare, al centro della causa vi sarebbe una denuncia di ritorsioni basata sul fatto che la sua compagnia operativa nell’industria della cannabis, Ignite International, avrebbe finanziato spese personali stravaganti come un tavolo da ping-pong da 15mila dollari e un servizio fotografico da oltre 130mila alle Bahamas (pochi giorni fa Forbes ha reso noto che Ignite ha perso 50 milioni l’anno scorso e probabilmente fallirà).

dan bilzerian 4

Spese stravaganti come ad esempio quella del contratto di locazione per la sua casa sulle lussureggianti colline di Los Angeles, pari a 200mila dollari al mese, continui viaggi all’estero e yacht, che sono a carico della Ignite International. Fun fact: stando al testo della denuncia, Heffernan, ex dirigente di Procter & Gamble, si è opposto ai tentativi di gonfiare le entrate della società e “ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alle frodi finanziarie”.

dan bilzerian 8

Appena due giorni dopo, la compagnia gli ha dato il ben servito. E a peggiorare la situazione ci sarebbe il fatto che molti dipendenti della società hanno finito per confermare le affermazioni di Heffernan. I contabili hanno segnalato 843.014,06 dollari in spese della società che sembravano essere “di natura personale”.

dan bilzerian 6

Tra queste spese anche un noleggio di yacht pari a mezzo milione di dollari, un viaggio a sei cifre e due notti a Londra e un campo da paintball da 75mila dollari solo per citarne qualcuna. Last but not least, anche la fama sui social ha il suo prezzo. E difatti per raggiungere gli attuali 31,9 milioni su Instagram, la compagnia dell’influencer di origini armene avrebbe sborsato 26mila dollari per incrementare i follower di Bilzerian e ha pagato le spese di viaggio del cast di modelle che accompagnano sempre Bilzerian ovunque lui vada.

dan bilzerian 9 dan bilzerian 10 il party di dan bilzerian 1 il party di dan bilzerian 3 il party di dan bilzerian 2 dan bilzerian 7 DAN BILZERIAN CON DONALD TRUMP dan bilzerian 9 dan bilzerian dan bilzerian 11 dan bilzerian 12 dan bilzerian 1 dan bilzerian 17 dan bilzerian 15 dan bilzerian 13 dan bilzerian 16 dan bilzerian 18 dan bilzerian 21 dan bilzerian 19 dan bilzerian 2 dan bilzerian 20 dan bilzerian 3 dan bilzerian 22 dan bilzerian 23 dan bilzerian 24 dan bilzerian 3 dan bilzerian 4 dan bilzerian 5 dan bilzerian 7

dan bilzerian e donald trump dan bilzerian 5