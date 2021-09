LUTTI BESTIALI - IN COLOMBIA STANNO PENSANDO DI CONCEDERE DUE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE A CHI PERDE UN ANIMALE DOMESTICO - IL PARLAMENTARE ALEJANDRO CARLOS CHACON, AUTORE DEL DISEGNO DI LEGGE: "ALCUNE PERSONE NON HANNO FIGLI, MA HANNO UN ANIMALE DOMESTICO CON CUI SVILUPPANO UN PROFONDO LEGAME FRATERNO" - I PROPRIETARI DOVRANNO PERO' INFORMARE I LORO DATORI DI LAVORO DELL'ESISTENZA DEL LORO "AMICO" E...

Dagotraduzione dal Sun

Lutto animali domestici

Il politico colombiano Alejandro Carlos Chacon ha presentato un disegno di legge per obbligare i datori di lavoro a concedere due giorni di ferie retribuite a chi perde un animale domestico. Secondo Chacon “alcune persone non hanno figli, ma hanno un animale domestico con cui sviluppano un profondo legame fraterno». Questo «aiuterà le persone a superare il dolore senza preoccuparsi del lavoro».

Lutto animali domestici 2

Chacon ha aggiunto che il disegno di legge sarà rilevante per la maggior parte delle famiglie, considerato che sei famiglie su 10 in Colombia vivono con un animale domestico, definito, nel disegno di legge, come un animale con il quale il proprietario ha «un forte legame sentimentale». Esclusi per il momento gli animali esotici, i dipendenti che vorranno usufruire del lutto dovranno aver comunicato preventivamente il loro datore di lavoro dell’esistenza dell’animale e avere prove della sua morte.

Lutto animali domestici 3

Per diventare legge, la proposta dovrà superare quattro dibattiti tra il Senato e la Camera dei rappresentanti.

Lutto animali domestici 4