LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA HOUSE E DISCO: È MORTO DJ MIGHTY MOUSE – AVEVA 48 ANNI ED È DECEDUTO NEL SONNO NELLA SUA VILLA IN SPAGNA: PARE CHE A UCCIDERLO SIA STATO UN ANEURISMA AORTICO - FIGURA DI CULTO DELLA SCENA MUSICALE BRITANNICA A PARTIRE DAGLI ANNI 2000, AVEVA PUBBLICATO UNA TRACCIA MUSICALE SU INSTAGRAM SOLO POCHI GIORNI FA, RIVELANDO L’IMMINENTE USCITA DI UN NUOVO REMIX… - VIDEO

Simona Marchetti per www.corriere.it

dj mighty mouse 5

È morto nel sonno nella sua villa in Spagna, pare per un aneurisma aortico. Ha lasciato tutti sconcertati l’improvvisa scomparsa del dj Mighty Mouse (vero nome Matthew Ward), figura di culto della scena house e disco britannica a partire dagli anni 2000. In realtà il decesso del produttore risale a giovedì scorso, ma la notizia è stata confermata solo martedì 25 ottobre dalla sua etichetta Defected Records con un post su Facebook.

dj mighty mouse 4

«Siamo devastati nel confermare che Matthew Ward, alias Mighty Mouse, è morto improvvisamente giovedì scorso nella sua casa in Spagna. Siamo tutti persi senza la sua presenza e il suo enorme talento. I nostri pensieri vanno alla compagna Ellen e alla madre Judy, nonché a tutta la sua famiglia e ai suoi moltissimi amici e fan», si legge nell’annuncio, che si conclude con la richiesta di rispettare la privacy della famiglia per il terribile lutto.

dj mighty mouse 3

Pochi giorni prima della morte Ward aveva pubblicato una traccia musicale su Instagram, rivelando l’imminente uscita di un nuovo remix e il prossimo sabato avrebbe dovuto esibirsi a un party di Halloween a Newcastle.

«Un essere umano molto gentile e talentuoso. Abbiamo fatto una meravigliosa chiacchierata pochi mesi fa nel Regno Unito. Riposa in pace», ha scritto il produttore Little Louie Vega. «Che notizia triste. Un talento musicale straordinario. RIP Mighty Mouse», gli ha fatto eco il musicista Lee Mortimer, altrimenti conosciuto come Friend Within. «Amore e condoglianze alla famiglia e agli amici di Matthew. RIP Mighty Mouse», ha commentato il collega dj Simon Dunmore.

dj mighty mouse 7 dj mighty mouse 1

dj mighty mouse 6 dj mighty mouse 2