MA 'NDO CAZZO STAMO? - NON SI SA COME DUE TURISTI ITALIANI CHE VOLEVANO PASSARE LE VACANZE A CRACOVIA (IN POLONIA) SONO ATTERRATI NELLA RIDENTE CRAIOVA (SESTA CITTA' RUMENA) - COMUNQUE I DUE VIAGGIATORI HANNO PRESO BENE L'ERRORE CHE LI HA MANDATI IN ROMANIA: "STIAMO SCOPRENDO UN PAESE BELLISSIMO. SIAMO STATI FORTUNATI..."

Da www.today.it

paola e massimo arrivati a craiova

“Benvenuti a Cracovia, ehm… Craiova”. Così l’aeroporto internazionale di Craiova, città romena a oltre 200 chilometri a ovest di Bucarest, ha accolto una coppia di turisti italiani che si era imbarcata da Bologna per andare in vacanza a Cracovia. Al posto della celebre destinazione polacca, famosa per il profondo legame con il papa Giovanni Paolo II, che trascorse decenni della sua vita a Cracovia, la coppia si è trovata nella sesta città della Romania.

Venuti a conoscenza del malinteso, “il team dell'aeroporto internazionale di Craiova li ha contattati per rendere la loro esperienza in Romania indimenticabile”, si legge in un post sul profilo Facebook dell’aeroporto della città romena. “Ci auguriamo che questo incidente si sia trasformato in un’esperienza indimenticabile e che la prossima volta comprerete un biglietto diretto per Craiova”, si legge in un messaggio alla coppia da parte dello staff dell’aeroporto.

biglietto di benvenuto a craiova

I due protagonisti della vicenda, Massimo e Paola, hanno preso la disavventura con filosofia e hanno risposto all’accoglienza della città facendo sapere che “la vacanza sta andando molto bene”. “Stiamo scoprendo un Paese bellissimo”, ha scritto Paola nella sua risposta allo staff dell’aeroporto. “Siamo stati fortunati ad essere arrivati qui nella vostra bella Romania che stiamo scoprendo piano piano”.

Non è dato a sapere come la coppia sia finita a Craiova anziché a Cracovia, ma è probabile che il malinteso abbia avuto origine dai nomi molto simili delle due città.

album fotografico di craiova