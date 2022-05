MA 'NDO VAI, SE UN PASSAPORTO NON CE L'HAI? - NEGLI ULTIMI TRE ANNI IN AMERICA IL MERCATO DEI "PASSAPORTI D'ORO" E' CRESCIUTO ALLE STELLE - SI TRATTA DI PROGRAMMI CHE CONCEDONO LA CITTADINANZA AGLI STRANIERI CHE INVESTONO SOMME SOSTANZIOSE - "SONO COME UNA POLIZZA ASSICURATIVA. I MILIARDARI CI HANNO CHIESTO QUALE E' IL POSTO MIGLIORE DOVE VIVERE SE C'E' UNA CASTROFE CLIMATICA, UN'ALTRA TEMPESTA O UNA PANDEMIA" - TRA LE METE PIU' VANTAGGIOSE CI SONO...

Dagotraduzione da Business Insider

passaporto usa

Il numero di ricchi americani che acquistano "passaporti d'oro" è salito alle stelle negli ultimi tre anni. I migliori programmi concedono la cittadinanza agli stranieri che investono milioni di dollari nel paese.

Diverse azienda hanno detto ad Insider che i candidati statunitensi stanno citando il COVID, il cambiamento climatico e la divisione politica. Il numero di ricchi americani che richiedono la cittadinanza o la residenza in paesi stranieri è salito alle stelle negli ultimi tre anni dopo che miliardari, imprenditori tecnologici e celebrità statunitensi hanno cercato di creare un "piano B" per le loro famiglie.

Più di una dozzina di paesi offrono i cosiddetti "passaporti d'oro" e visti che consentono agli stranieri benestanti di ricevere la cittadinanza o la residenza in cambio di investimenti nel paese. I programmi più costosi vanno da 1,1 milioni di dollari a Malta a 9,5 milioni di dollari in Austria, secondo Forbes.

Passaporto

«Consideriamo questi programmi come una polizza assicurativa», ha affermato Ezzedeen Soleiman, managing partner di Latitude Residency & Citizenship. «Abbiamo avuto alcuni miliardari che si sono avvicinati a noi e ci hanno chiesto qual è il posto migliore in cui vivere se c'è una catastrofe climatica, se c'è un'altra tempesta o un'altra pandemia globale».

Latitude, una società che guida gli investitori con un patrimonio netto elevato in tutto il mondo attraverso il processo di richiesta, ha affermato che le richieste negli Stati Uniti sono aumentate del 300% tra il 2019 e il 2021. Henley & Partners, uno dei maggiori broker di cittadinanza al mondo, ha affermato che le vendite ai cittadini americani sono aumentate del 327% tra il 2019 e il 2020 e di un ulteriore 10% nel 2021.

passaporti vanuatu inchiesta del guardian

Secondo Dominic Volek, responsabile dei clienti privati di Henley & Partners, ci sono "quattro C" attualmente alla guida del settore della cittadinanza degli investitori: COVID-19, cambiamento climatico, criptovaluta e conflitti.

Il recente aumento dei candidati americani è iniziato durante l'amministrazione Trump e si è intensificato durante il blocco della pandemia, ha aggiunto. «Nei blocchi molto severi c'è stato un mmomento in cui se avevi solo un passaporto americano, non potevi entrare in Europa», ha detto Volek a Insider. «Penso che questo abbia fatto capire a molte persone con un patrimonio netto particolarmente elevato di essere potenzialmente un po' più fragili di quanto pensassero».

PASSAPORTO DI CIPRO

Reaz Jafri, CEO di Dasein Advisors, ha affermato di aver ricevuto più richieste dagli americani negli ultimi tre anni rispetto ai precedenti 20 anni messi insieme. Ha detto che i suoi clienti statunitensi lavorano spesso nel settore tecnologico, immobiliare o crittografico e hanno un valore compreso tra 50 milioni e 20 miliardi di dollari.

L'unica cosa che tutti hanno in comune: la paura radicata per il futuro della società americana, ha detto. Da un fondatore di tecnologia preoccupato per l'aumento dei crimini d'odio asiatico-americani a giovani imprenditori di Web3 che cercano di evitare aumenti delle tasse, Jafri ha affermato che i clienti facoltosi di tutto lo spettro politico stanno pianificando il peggio.

PASSAPORTO DI CIPRO

«Abbiamo tutti vissuto gli ultimi due anni e mezzo», ha detto Jafri. «Tutto ci ha ricordato quanto siamo vulnerabili e fragili, e le persone che hanno i mezzi accettano che accadrà di nuovo e non vogliono essere colte alla sprovvista».

Due delle aziende intervistate da Insider hanno affermato che il permesso di soggiorno quinquennale del Portogallo - che consente l'esenzione dal visto in 26 paesi dell'Unione europea - è il programma più richiesto dagli investitori americani.

Il "visto d'oro" del Portogallo richiede un investimento minimo di poco più di 200.000 dollari e una permanenza media di sette giorni all'anno in Portogallo. Alla scadenza del permesso, i residenti possono quindi richiedere la cittadinanza a tempo pieno, che può richiedere altri tre anni.

passaporto 12

«Il Portogallo è la prossima California», ha detto Soleiman. «Hai talenti straordinari che vanno lì, un'enorme ricchezza che va lì».

Gli americani ultra ricchi vogliono piantare radici in Europa come un "piano legacy" per i loro figli e nipoti, ha aggiunto. «Molti di loro sono delusi da ciò che sta accadendo negli Stati Uniti o non vedono le opportunità che hanno visto una volta negli Stati Uniti».

Tuttavia, molti destinatari di passaporti d'oro non finiscono per trasferirsi e alcuni raramente visitano il paese scelto, come ha rilvevato I’indagine del Guardian sul programma di cittadinanza di Malta. «Pochissimi dei nostri clienti si trasferiscono effettivamente», ha affermato Volek di Henley & Partners. «La maggior parte dei nostri clienti vuole solo l'opzione disponibile».

passaporto 10

Il picco degli americani in cerca di passaporti d'oro arriva tra i timori che i programmi abbiano creato scappatoie per "individui loschi" e permesso a "denaro sporco" di entrare nell'UE.

Peter Spiro, professore di diritto internazionale alla Temple University ed esperto di doppia cittadinanza, ha detto a Insider che le grandi aziende come Henley & Partners hanno un «serio interesse» nel valutare i loro candidati.

passaporto 13

«Ci stanno facendo un sacco di soldi e vogliono continuare a fare un sacco di soldi», ha detto. «Quindi hanno un incentivo affinché l'elemento di due diligence sia reale. La mia sensazione è che abbiano fatto un buon lavoro». Volek ha detto a Insider che a causa della mancanza di regolamentazione del settore, ci sono alcune società di migrazione di investitori più piccole che non controllano adeguatamente i candidati.