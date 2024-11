“O TORNI CON ME O TI AMMAZZO COME UN CANE”

Estratto dell'articolo di Giuseppe Guastella per www.corriere.it

L’ultimo episodio è della notte tra il 13 e il 14 novembre scorso: via della Moscova, centro di Milano, Alessandro Basciano, 35 anni, influencer con oltre un milione di follower su Instagram e personaggio tv, con il suv blocca l’auto sulla quale si trovano due amici della sua ex compagna Sophie Codegoni, 23enne modella, anche lei influencer (1,2 milioni di follower) […] dalla quale ha avuto una bambina.

Basciano scende, sfonda il parabrezza dell’altra auto, apre uno sportello e trascina fuori uno dei due uomini prendendolo a pugni in mezzo alla strada urlando come un pazzo: «Vi ammazzo come cani, non sapete con chi avete a che fare». Poi chiama l’ex compagna per dirle che stava arrivando a casa sua per «ucciderla». È il culmine di una serie impressionante di aggressioni e violenze fisiche e verbali che, dopo aver costretto per quasi un anno e mezzo la giovane donna a cambiare la propria vita per paura, ora lo hanno portato in carcere per stalking.

[…] I primi problemi cominciano nel luglio 2023, poco più di un anno dopo l’inizio della loro relazione, e riguardano la gestione della bambina nata da due mesi prima. È allora che Basciano comincia a manifestare «prevaricazione, spiccata litigiosità ed aggressività», forse perché lei si dedica totalmente alla figlia.

Due mesi dopo, l’uomo, come aveva fatto in passato, porta l’attenzione anche sugli altri uomini durante una vacanza nell’isola greca di Mykonos, quando, tentando di raggiungere il manager della ragazza accusato di non sottrarla alle attenzione dei maschi, colpisce con uno schiaffone lei. Stanca, impaurita, Sophie decide di lasciarlo e di trasferirsi a Milano dove lui, però, riesce sempre a tenerla sotto controllo tramite altre persone. Come quella volta che lei sta in un locale con la madre e la tempesta di messaggi perché sospetta che ci sia nei paraggi una vecchia fiamma: «O te ne vai o faccio un casino», «Mi faccio il carcere».

Nonostante questo, la giovane accetta di riallacciare la relazione. Le cose non cambiano, anzi peggiorano.

L’accusa afferma che durante un evento della settimana della moda in cui Sophie deve lavorare, Basciano irrompe urlandole contro e colpendola accusandola di mettersi in mostra e facendole perdere il lavoro, mentre la sicurezza lo trascina fuori a forza. Un «atteggiamento cocciutamente ossessivo e possessivo» che, però, non avrebbe impedito a Basciano di avere e altre relazioni, cosa che convince Codegoni a interrompere definitivamente il rapporto.

Lui, però, riesce sempre a tornare in contatto, anche perché c’è di mezzo la gestione della bambina. Nelle ultime settimane la situazione precipita. «Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi avere paura di rientrare a casa», le urla davanti alla figlia. Ha costretto Sophie Codegoni «a vivere in un costante stato di ansia» e «paura», scrive il gip Anna Magelli. Lo hanno arrestato per la sua «allarmante pericolosità sociale» e perché c’era il rischio che per la sua «completa mancanza di autocontrollo» potesse fare qualcosa di molto più grave.

