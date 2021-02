MA ALLORA CE L’AVETE CO' ‘STA POVERA CUGINA! – CON TEMPISMO PERFETTO, MEGHAN MARKLE RUBA LA SCENA ALLA PRINCIPESSA EUGENIE CHE POCHI GIORNI FA È DIVENTATA MAMMA: LA NOTIZIA È STATA ARCHIVIATA IN FRETTA DOPO CHE I SUSSEX HANNO ANNUNCIATO CHE ARCHIE DIVENTERÀ PRESTO UN “BIG BROTHER” – MA C’È UN PRECEDENTE: AL MATRIMONIO DI EUGENIE C’ERA STATO UN MEZZO PSICODRAMMA DELLA SPOSINA DOPO CHE MEGHAN SCODELLÒ…

Il tempismo è quell’accortezza nello scegliere il momento opportuno per agire. O lo si ha, o non lo si ha. E quando non lo si ha, resta da capire se la strana abilità di fare le cose giuste nel momento sbagliato sia frutto del caso o di qualcos’altro. Nel dubbio, i royal fan di mezzo mondo ci scherzano su.

Il «fattaccio» è questo: Meghan Markle e Harry hanno annunciato la loro seconda attesa – da Santa Barbara, California – nel giorno di San Valentino. In questo caso, di certo, non «per caso»: anche Lady Diana aveva fatto lo stesso nel febbraio 1984, nel far sapere al mondo l’arrivo del suo secondogenito.

Harry, appunto. Un omaggio molto romantico che, però, arriva a pochissimi giorni da un’altra royal notizia: la nascita del primogenito di Eugenie di York e Jack Brooksbank. La principessa, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea, ha lasciato l’ospedale col suo royal baby solo nel pomeriggio di venerdì.

Da qui «l’accusa» che Harry e Meghan non si siano fatti problemi a «oscurare» la cugina. Un giudizio troppo severo? C’è da dire che non si tratterebbe nemmeno della prima volta. Basta riavvolgere il nastro al 16 ottobre del 2018, giorno del royal wedding di Eugenie. Era la prima volta che la principessa – ai tempi del royal wedding di Harry e Meghan apostrofata come una delle due «sorellastre» di Cenerentola – poteva contare sul «centro della scena», con tanto di carrozza, cavalli e tiara della nonna regina. Ma in quello stesso giorno Meghan e Harry avevano deciso di annunciare al resto della royal family l’arrivo di Archie. Il mondo l’avrebbe saputo qualche giorno dopo.

Eugenie si dice che non l’abbia presa per niente bene. Ed è comprensibile. Pare, infatti, che dopo «la bomba» i parenti abbiano parlato solo dell’arrivo del primo erede di Harry. Tanto che Sarah Ferguson per un paio di giorni aveva twittato solo felicità e ringraziamenti per il matrimonio della figlia, tentando di restituirle i riflettori. Ma, si sa, quando ci sono di mezzo i Sussex non è un’operazione semplice.

E ora Eugenie diventa mamma per la prima volta, lascia la clinica senza foto ufficiali del royal baby, del resto siamo sempre in tempo di pandemia, e poco dopo i cugini «americani» condividono la foto più bella e romantica. Possibile che H&M non abbiamo pensato alla cugina nel programmare la lieta novella nel giorno di San Valentino? Chissà. Se come dice Agatha Christie «un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre sono una prova», non resta che aspettare la prossima mossa.

N.B.: Piccola rinvincita di Eugenie: lei e il marito Jack gli hanno «soffiato» casa. All’uscita dall’ospedale, infatti, hanno puntato verso Frogmore Cottage, la casa in Gran Bretagna dei Sussex.

