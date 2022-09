10 set 2022 15:45

MA ALLORA È UN VIZIO! UN 49ENNE VA IN COMA ETILICO AD ANCONA E VIENE PORTATO IN OSPEDALE: QUANDO VIENE DIMESSO, PERÒ, NON RESISTE E S’INCIUCCA DI NUOVO, FINENDO DI NUOVO AL PRONTO SOCCORSO – L’HANNO TROVATO SEMI SVENUTO IN UNA PINETA DELLA CITTÀ MARCHIGIANA, IN UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI