MA ALLORA LO SMART WORKING SERVE - CHI LAVORA A TEMPO PIENO DA CASA INQUINA MENO: LE EMISSIONI INFATTI SONO IL 54% IN MENO DI CHI LAVORA IN UFFICIO. E' QUANTO EMERGE DA UNO STUDIO PUBBLICATO SUL “PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY SCIENCES”: CHI LAVORA DA REMOTO UN GIORNO ALLA SETTIMANA RIDUCE LE EMISSIONI DEL 2% MENTRE CHI LO FA DUE-QUATTRO GIORNI A SETTIMANA TAGLIA LE PROPRIE EMISSIONI FINO AL 29% RISPETTO A CHI SIEDE ALLA SCRIVANIA IN UFFICIO…