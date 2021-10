22 ott 2021 20:18

MA AL BANO NON ERA AMICO DEI RUSSI? – IL CANTANTE È UNA DELLE VITTIME DELL’ATTACCO HACKER DELLA SIAE PARTITO PRESUMIBILMENTE DA UN IP RUSSO: “SONO STATO RICATTATO DIECI GIORNI FA VIA EMAIL DA QUALCUNO CHE MI CHIEDEVA GLI ESTREMI DELLA CARTA PERCHÉ C’ERANO STATI DEI PROBLEMI CON I MIEI DATI SIAE. NON SONO CADUTO NEL TRANELLO E HO FATTO BENE A NON CEDERE AL RICATTO: CON ME NON LA SCAMPANO” - A CANTANTI E MUSICISTI GLI HACKER AVREBBERO CHIESTO 10MILA EURO…