5 dic 2019 13:29

MA È UN CANE O UNA TIGRE IN MINIATURA? IN INDIA UN AGRICOLTORE HA DIPINTO IL SUO CANE PER FARLO SEMBRARE UNA TIGRE E SPAVENTARE LE SCIMMIE CHE GLI DEVASTANO I RACCOLTI – DOPO AVER PROVATO CON UN PELUCHE È PASSATO A USARE IL SUO AMICO A QUATTRO ZAMPE CHE È STATO TRASFORMATO, CON UN PO’ DI TINTURA PER CAPELLI, IN UN “TEMIBILE” FELINO – E C’È PURE CHI SI È INVENTATO UN…