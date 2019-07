DAGONEWS

Un orso si è alzato su due zampe e, come un essere umano, ha aperto lo sportello di un’auto e si è infilato al suo interno a caccia di cibo. È successo a Gatlinburg, in Tennessee, un'area nota per la sua vicinanza al Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains, dove vivono circa 1.600 orsi neri.

Come mostra un filmato l’animale, dopo qualche tentativo andato male, è riuscito ad aprire sia la portiera del guidatore sia quella posteriore e si è infilato al suo interno a caccia di qualcosa da mangiare. Ma se è facile avvistare un orso in zona, meno prevedibile è stato vedere con quanta facilità abbia capito come aprire le portiere.

Il Tennessee Wildlife Resources Agency ricorda di non avvicinare o nutrire gli orsi, in modo che non perdano la loro naturale paura degli umani che potrebbe portali ad avventurarsi nelle cittadine del parco nazionale.