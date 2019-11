MA CHE BEL CARTELLO - LA POLIZIA MESSICANA HA ARRESTATO UN UOMO SOSPETTATO DI AVER PARTECIPATO ALLA STRAGE DEI MORMONI. AVEVA CON SÉ DUE OSTAGGI LEGATI E IMBAVAGLIATI (CHE NON FANNO PARTE DELLA FAMIGLIA LEBARON), E ARMI DI GROSSO CALIBRO - NON È CHIARO SE A COMPIERE IL GESTO EFFERATO SIANO STATI 'LOS JAGUARES', UNA FRAZIONE DEL CARTELLO DI SINALOA, O I RIVALI DE 'LA LINEA'

pablo sospetto omicida della strage dei mormoni in messico

La polizia messicana ha arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell'attacco di lunedì scorso nei confronti di una famiglia di mormoni. Una strage in cui sono morte nove persone, tra cui sei bambini.

L'Agenzia ministeriale per le indagini penali (Amic) ha reso noto che al momento della cattura l'individuo aveva con sé due ostaggi legati e imbavagliati nelle colline di Agua Priests, nello Stato di Sonora.

L'indagato aveva diversi fucili e una grande quantità di munizioni, un certo numero di armi di grosso calibro, ha dichiarato l'agenzia. Il procuratore generale dello Stato di Chihuahua, Cesar Peniche Espejel, confermando l'arresto in un'intervista con la radio messicana Imagen, non ha rilasciato dettagli sull'identità del sospettato: "Stiamo aspettando altri dati dall'intelligence per emettere una dichiarazione ufficiale". Ieri l'Fbi si era offerta di aiutare le autorità messicane nelle indagini sulla strage al confine con gli Stati Uniti. Le vittime, aveva reso noto un membro della famiglia, erano tutte con doppia cittadinanza americana e messicana.

la strage dei mormoni in messico

Peniche Espejel ha dichiarato di ritenere che dietro al massacro potrebbe esserci il cartello Los Jaguares, una frazione recente che si è staccata dal cartello di Sinaloa. Secondo un funzionario americano, il responsabile sarebbe invece il cartello rivale, La Línea. "Questi stessi cartelli di Sinaloa, dopo l'arresto di Guzman 'El Chapo', hanno subito frammentazioni", ha detto Peniche Espejel. "Sono cresciuti vicino al confine con gli Stati Uniti e sono fortemente coinvolti nel traffico di immigrati negli Stati Uniti e nel traffico di droga".

L'arresto arriva il giorno dopo l'omicidio di tre donne e sei bambini della famiglia LeBaron, tutti brutalmente uccisi mentre viaggiavano vicino al confine tra Stati Uniti e Messico.

Le nove vittime del massacro erano membri di una comunità chiamata Colonia LeBaron, fondata da un gruppo mormone 'scismatico' nella prima metà del XX secolo, dopo che la Chiesa di Gesù Cristo dei santi dell'ultimo giorno negli Stati Uniti aveva iniziato a reprimere la poligomia. La Chiesa dei mormoni ha respinto la pratica di avere più mogli nel 1890 e da allora alcuni gruppi di fedeli hanno deciso di staccarsi.

l auto carbonizzata dei lebaron

La famiglia LeBaron ha alle spalle una storia di lotta contro i cartelli della droga messicani, per questo, secondo l'ex ministro degli Esteri messicano Jorge Castañeda, potrebbero essere stati presi di mira. Ministro degli Esteri del Messico per tre anni, Castañeda, che ha lasciato l'incarico all'inizio del 2003, ha aggiunto che la donna alla guida della prima macchina poi data alle fiamme, era un'attivista molto attiva nella sua comunità, che "difendeva la famiglia, i compagni della comunità contro i cartelli, la e si occupava della questione dei diritti dell'acqua ".

L'ex ministro ha anche affermato che la più ampia comunità di LeBaron ha ricevuto la protezione di 90 poliziotti federali nel 2011 a causa delle tensioni tra la famiglia e i cartelli. La protezione è stata eliminata all'inizio di quest'anno, forse neanche completamente.

strage in messico di mormoni

"I cartelli hanno preso troppi membri della nostra famiglia. I morti di lunedì non sono stati i primi", ha detto Kendra Lee Miller, cognata di una delle vittime, Rhonita Maria Miller. Miller ha raccontato che un ragazzino di 13 anni è rimasto illeso nell'attacco. Ha camminato per circa 22 chilometri in cerca di aiuto, dopo aver nascosto i suoi fratelli feriti tra i cespugli e averli coperti di rami. Sette bambini feriti nell'imboscata sono stati trasportati dal Messico a Douglas, in Arizona, per ricoverati negli ospedali di Tucson, ha detto LeBaron.

La Colonia LeBaron comprende sia mormoni che cattolici, noti per la loro opposizione alle gang e per le denuncia della violenza dei cartelli del narcotraffico. La comunità è stata già presa di mira in passato dai cartelli della droga messicani. Nel 2002, Erick LeBaron era stato rapito con la richiesta di riscatto. La colonia, allora, aveva deciso di non pagare per il suo rilascio perchè avrebbe solo incoraggiato altri sequestri. Erick alla fine era stato liberato, ma mesi più tardi, suo fratello Benjamin, che aveva condotto la campagna per il suo rilascio, era stato ucciso.

Anche il cognato di Benjamin è morto di morte violenta. Nel 2010, Julian LeBaron ha pubblicato un articolo sul Dallas Morninh News, chiedendo ai messicani di opporsi al crimine organizzato. Proprio lui, oggi, alla radio messicana ha raccontato che la sua famiglia aveva ricevuto minacce. "Queste sono le conseguenze", ha dichiarato, a quanto riporta la Bbc. In passato, la Colonia LeBaron aveva chiesto l'autorizzazione a creare una propria forza di sicurezza.

la famiglia distrutta auto bruciata auto bruciata 1 la famiglia di dwana langford auto data alle fiamme 1 auto data alle fiamme