Massimo Sanvito per "Libero Quotidiano"

Chilometri e chilometri d' asfalto. Le casse automatiche che pian piano stanno fagocitando i casellanti in carne e ossa, le aree di servizio coi prezzi da ristoranti stellati, i caffè gratis di notte.

Le piazzole dove c' è sempre qualcuno costretto a fermarsi perché ha bucato o se la sta facendo addosso. Le autostrade italiane sono un mondo parallelo, che vive sia di giorno che di notte.

Da nord a sud, isole comprese, tra svincoli e caselli succede di tutto. Storie di criminali e gente comune che diventano protagonisti delle vicende più assurde. Come se l' autostrada fosse una sorta di terra di mezzo, dove ogni cosa diventa possibile. Nei giorni scorsi, sulla A22, la Polizia di Verona ha fermato un tir che viaggiava coi vetri delle luci rotti e le gomme lisce. A bordo c' erano padre e figlio, originari di Salerno, diversi precedenti penali e nessuna patente idonea.

Hanno subito spiegato che stavano trasportando fiori dall' Olanda, ma dai controlli è emerso che gli era pure stata revocata l' autorizzazione a trasportare merci. Ed ecco svelato l' arcano: tra le piantine gli agenti hanno trovato un sacchetto di plastica con dentro oltre dieci chili di cocaina. Dieci chili! Per i due florovivaisti-spacciatori sono scattate le manette e una multa da 7.000 euro vista la sfilza di infrazioni commesse.

Stessa autostrada, altro arresto. Il giorno prima la Polizia aveva fermato un uomo che trasportava 23 chili d' oro e 75 chili d' argento oltre a 30.000 euro in contanti. Un trasporto davvero eccezionale, diretto chissà dove. E sempre la droga è stata protagonista in un sequestro avvenuto due mesi fa alla barriera est di Milano, dove la stradale ha trovato cinque chili di coca nascosti nell' imbottitura dei sedili di un' auto insieme a parecchio caffè mischiato per coprirne l' odore. L' ingegno non manca mai tra i furfanti che macinano chilometri in autostrada per portare avanti loschi traffici.

Un paio di settimane fa, sulla A19 Palermo-Catania, da un camion con la parte posteriore quasi a terra per il grande carico che trasportava sono saltati fuori 100 chili di sigarette senza i sigilli del Monopolio di Stato. Il conducente, arrestato per contrabbando, aveva pure la patente scaduta.

Ma non c' è solo la cronaca nera, a riempire le pagine dei verbali delle forze dell' ordine in servizio sulle autostrade. Tra gli episodi più assurdi si inserisce di diritto il calesse senza conducente che ha fatto strabuzzare gli occhi a chiunque passasse sulla A34, all' altezza di Gradisca d' Isonzo (Gorizia), quel 2 luglio del 2016. Due bei cavalli fieri che trottavano come fossero in pista, per giunta in contromano. È stato necessario l' intervento di tre pattuglie della Polstrada e degli ausiliari al traffico delle Autovie Venete per interrompere una scena da film che non è finita in tragedia solo perché a quell' ora il traffico era blando.

Liberi, invece, erano i due cavalli che correvano sulla A5 Torino-Aosta a inizio marzo di quest' anno. Per non si sa quale motivo il portellone del rimorchio adibito al trasporto animali si è aperto e i due puledri sono scesi per farsi una passeggiata in un habitat nuovo e decisamente pericoloso.

BOLLENTI SPIRITI

Cavalli che scappano e bici che volano. Sulla A4, dalle parti di Udine, tre anni fa due biciclette fissate male al portapacchi si sono sganciate finendo in mezzo alla strada. Per fortuna nessun danno, ma il conducente dell' auto - mosso dalla rabbia o per paura di essere sanzionato - le ha scaraventate nella scarpata a fianco. Scene di ordinaria follia.

Nella terra di mezzo delle autostrade anche la libidine trova sfogo. Quest' estate, presso lo svincolo di Savona, è stata denunciata e "daspata" la prostituta nota come "l' esibizionista dell' autogrill". Una romena di 30 anni bionda, prorompente e in abiti succinti diventata famosa su WhatsApp per una serie di video che la ritraevano intenta a praticare sesso orale proprio a lato carreggiata.

Trascorreva le giornate ubriaca a denudarsi davanti ai camionisti e si è beccata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, oltre a una segnalazione ai servizi sociali di Ventimiglia.

Travolti da una passione di fuoco in tanti sono finiti nei guai per aver consumato a bordo autostrada. Due anni fa, una coppia di fidanzati è stata beccata mentre faceva sesso lungo il tratto della Palermo-Mazara del Vallo: la Polizia gli ha staccato una multa da 10.000 euro e i due hanno preteso di mettere a verbale che non sapevano che fare l' amore in un luogo pubblico fosse vietato.

E sempre in quei mesi, a pagare le conseguenze dei loro bollenti spiriti sono stati due quarantenni con tanto di figlioletto di appena due anni sul seggiolino. Hanno spento il motore dell' auto su una piazzola d' emergenza dell' Autostrada del Sole, all' altezza dell' uscita di Castel San Pietro (Bologna), e hanno cominciato a darci dentro mentre il bimbo guardava i cartoni sull' iPad. Entrambi sono stati denunciati per atti sessuali in presenza di minori e la donna si è beccata pure i domiciliari. Tutto vero, storie di un mondo parallelo che non conosce limiti né regole. Basta oltrepassare il casello.

