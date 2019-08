MA CHE CI DOVEVANO FARE? UNA COPPIA DI TURISTI FRANCESI HA PROVATO A RUBARE 40 CHILI DI SABBIA BIANCA DALLA SPIAGGIA DI CHIA, INFILANDOLA IN DECINE DI BOTTIGLIE DI PLASTICA E CARICANDO TUTTO NEL PORTABAGAGLI DI UN SUV - I DUE SONO STATI FERMATI ALL'IMBARCO A PORTO TORRES E SI SONO GIUSTIFICATI: "NON SAPEVAMO FOSSE PROIBITO"

Da www.repubblica.it

Quasi 40 chili di sabbia bianca asportata dalla spiaggia di Chia, nel Sud della Sardegna, sono stati scoperti nel portabagagli di un suv sul quale una coppia di turisti francesi si apprestava a lasciare la Sardegna a bordo del traghetto in partenza da Porto Torres per Tolone, in Francia. Sono stati gli uomini della Tenenza della Guardia di Finanza, ieri pomeriggio, a rinvenire la sabbia stipata in 14 bottiglie di plastica.

La coppia si è giustificata dichiarando di non essere a conoscenza di aver commesso un illecito, avendo solo voluto portar via un ricordo della vacanza in Sardegna.

I due cittadini francesi sono stati quindi denunciati per furto con la circostanza aggravante di aver sottratto un bene destinato alla pubblica utilità e ora rischiano la reclusione da uno a sei anni.