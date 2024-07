8 lug 2024 15:12

MA CHE C’AZZECCA IL PRINCIPE HARRY CON UN 27ENNE MORTO IN GUERRA IN AFGHANISTAN? UNA MAZZA! E INFATTI È ESPLOSA LA POLEMICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PAT TILLMAN AWARD FOR SERVICE” AL DUCA, INSIGNITO DEL PREMIO PER IL SUO LAVORO CON I VETERANI DI GUERRA – A RIBELLARSI ALLA DECISIONE È STATA LA MADRE DEL RAGAZZO, UCCISO IN GUERRA DOPO ESSERSI ARRUOLATO DOPO L’11 SETTEMBRE: “SONO SCIOCCATA: HANNO SCELTO UN INDIVIDUO COSÌ CONTROVERSO”- E UNA PETIZIONE CONTRO HARRY HA GIÀ RACCOLTO OLTRE 68MILA FIRME…