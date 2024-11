MA CHE C’HANNO ’STI RAGAZZINI? – UN 16ENNE È STATO ACCOLTELLATO A ISOLA DEL LIRI, IN PROVINCIA DI FROSINONE: SI È SALVATO SOLO PERCHÉ, AL SECONDO COLPO, LA LAMA DEL COLTELLO A SERRAMANICO SI È SPEZZATA – I QUATTRO AGGRESSORI, TUTTI MINORENNI TRA I 16 E I 17 ANNI, SONO INDAGATI PER RISSA E LESIONE AGGRAVATA – LA LITE È ESPLOSA FRA IL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA E L’INGRESSO. IL MOTIVO? LA PRECEDENZA SU CHI DOVEVA ENTRARE PER PRIMO IN CLASSE…

Estratto dell'articolo di Aldo Simoni per www.corriere.it

violenza - bullismo

Si è salvato perché la lama del coltello, al secondo colpo, si è spezzata. Lui, Marco (nome di fantasia) studente di 16 anni, è finito in ospedale, mentre i quattro aggressori sono ora indagati per rissa e lesioni aggravate. Indagati per rissa anche la vittima e un sesto ragazzo, amico del ferito, che ha cercato di mettere pace. La rissa risale al 13 novembre, ma le indagini della polizia si sono concluse ora, con i provvedimenti del Tribunale dei minori notificati ai sei giovani, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, studenti dell’Istituto tecnico di Isola Liri.

COLTELLO INSANGUINATO

La lite è esplosa nel tratto fra il parcheggio della scuola e l’ingresso. Prima una spinta, poi una spallata e infine i calci: tutto per motivi di «precedenza». Per chi, cioè, doveva entrare per primo in classe. […] al culmine della rissa, ecco spuntare un coltello a serramanico che colpisce Marco alla tempia destra, provocandogli una ferita di 7 centimetri; una secondo colpo gli viene invece inferto al rene destro ma la lama è entrata per metà, perché si è spezzata. Immediata la corsa in ospedale dove Marco è stato medicato con prognosi di 10 giorni.

baby gang 4

Le indagini si sono subito concentrate sugli aggressori: due, provenienti da una casa-famiglia e due, figli della borghesia isolana. La polizia, poche ore dopo l’aggressione, ha sequestrato l’arma con la lama spezzata. Poi, grazie alle testimonianze dei ragazzi e con l’aiuto delle telecamere, ha ricostruito l’accaduto. Il tafferuglio è scoppiato poco dopo le 8,30 in via Borgonuovo, a Isola Superiore.

coltello insanguinato

Dalle immagini si vede come l’amico della vittima si sia adoperato per sedare gli animi in un estremo tentativo di difesa. Anche lui, al momento, è però indagato per rissa e nelle prossime ore sarà sentito alla presenza dei suoi avvocati Nicola Ottaviani e Angelo Galassi.

Sull’episodio i professori dell'Istituto Tecnico non si sono espressi e, al momento, nessuno dei ragazzi è stato sospeso dalla scuola.

violenza - bullismo