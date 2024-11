MA CHE C’HANNO STI PISCHELLI? UNA 12ENNE ACCOLTELLA IL COMPAGNO DI CLASSE NEL CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA VIVALDI, A SANTA MARIA DELLE MOLE, ALLE PORTE DI ROMA - LA RAGAZZINA LO ACCUSA DI AVER FATTO LA SPIA RACCONTANDO ALL’INSEGNANTE CHE LEI AVEVA COPIATO UN COMPITO – IL PISCHELLO HA TENTATO DI DIFENDERSI DAI FENDENTI ED È RIMASTO FERITO IN MODO NON GRAVE: E’ STATO TRASFERITO IN AMBULANZA AL BAMBINO GESU’ – E’ STATA LA MINORENNE, IN LACRIME, AD AVVISARE I CARABINIERI…

Rinaldo Frignani per roma.corriere.it - Estratti

coltello sangue

Accoltella il compagno di classe nel cortile della scuola perché la settimana scorsa avrebbe fatto la spia raccontando all’insegnante che lei aveva copiato un compito.

Così lunedì mattina, alle 8.15, una ragazzina di 12 anni che frequenta la scuola media Vivaldi in via Giovanni Prati, a Santa Maria delle Mole, alle porte di Roma, si è portata a scuola un coltello da cucina con il quale si è avventata nel cortile contro il coetaneo colpendolo più volte, per fortuna non in profondità, a un braccio e a una mano.

In lacrime, la minorenne chiama il 112

Il ragazzo ha tentato di difendersi dai fendenti ed è rimasto ferito in modo non grave, anche se ha perso sangue. A dare l’allarme nella confusione generale scatenata dal gesto della giovane è stata proprio quest’ultima che ha telefonato al 112 con il suo smartphone raccontando in lacrime quello che aveva fatto.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri con diverse pattuglie è un'ambulanza che ha trasportato il 12 anni ferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma in codice giallo. È stato ricoverato in osservazione a scopo precauzionale ma non è in pericolo di vita. La minorenne è stata invece accompagnata in caserma per accertamenti: non è imputabile.

istituto vivaldi santa maria delle mole roma

Indagini sul movente delle coltellate

Tuttavia i carabinieri, che hanno sentito non soltanto i genitori ma anche gli insegnanti dell’istituto scolastico, invieranno entro breve un rapporto alla procura dei minorenni di Roma che deciderà si chiederanno ulteriori accertamenti misure nei confronti della ragazzina. Si indaga anche sul clima che c’è nella scuola e su cosa è veramente successo la settimana scorsa in classe per capire se la versione fornita dalla 12enne sia reale o meno. Anche la vittima potrebbe essere sentita nei prossimi giorni in audizione protetta.

(…)