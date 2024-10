MA CHE SCHIFEZZE CI RIFILANO I RISTORANTI? - A ROMA, I CARABINIERI HANNO CHIUSO 57 LOCALI NELL'ULTIMO A CAUSA DI IRREGOLARITÀ IGIENICO-SANITARIE: CIBI SCADUTI, SCARSA IGIENE E ALIMENTI NON TRACCIABILI O CUSTODITI FUORI DAL FRIGORIFERO - IL FENOMENO RIGUARDA SIA I RISTORANTI ETNICI CHE QUELLI ITALIANI, ANCHE ALCUNI ALL'INTERNO DI HOTEL A 5 STELLE - LA MAGGIOR PARTE DEGLI ESERCIZI FINITI NEL MIRINO DEI NAS SI TROVA IN ZONE TURISTICHE, MA ANCHE IN PERIFERIA...

nas ristorante

Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Cibi scaduti, scarsa igiene, alimenti non tracciabili. In un anno nella Capitale è quasi raddoppiata la percentuale delle chiusure di ristoranti, pizzerie, bar-tavola calda per irregolarità igienico-sanitarie rispetto ai controlli effettuati. Dal 5 per cento del 2023 al 9 per cento del 2024, e l’anno non è ancora finito. […]

L’«operazione Giubileo» è già cominciata. Lo dimostrano le 630 ispezioni effettuate da gennaio a oggi dai militari dell’Arma che hanno compilato 670 verbali di contravvenzione con sanzioni amministrative che al momento si aggirano sui 750 mila euro […] , ma sono destinate ad aumentare. Numeri ai quali vanno aggiunti quelli registrati anche dai gruppi della polizia municipale e dalle altre forze dell’ordine.

nas ristorante

IL GIALLO DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO

«Carenze strutturali e igienico-sanitarie - sottolineano proprio dal comando del Nas della Capitale - sono state trovate sia in ristoranti etnici sia in quelli italiani, anche se il dato è sbilanciato verso i primi molto spesso perché i titolari non conoscono la normativa in questa materia e si affidano a presunti professionisti che commettono errori di vario genere. Ma ci sono stati casi in cui ha fatto comodo agli stessi ristoratori fingere di non conoscere leggi e regolamenti».

nas ristorante

Quest’anno è capitato anche che fra i 57 locali chiusi quest’anno dal Nas, oltre ai ristoranti etnici, ci siano state strutture all’interno di hotel, compresi quelli a cinque stelle. […] Fra le contestazioni più frequenti spiccano quelle per irregolarità nell’applicazione del manuale Haccp, il documento di autocontrollo che ogni azienda alimentare è obbligata a compilare e a rispettare nella preparazione, produzione, confezionamento, commercio e somministrazione di alimenti. […]

«ALIMENTI FUORI DAL FRIGO»

A cominciare ad esempio dal controllo della temperatura dei frigoriferi in base agli alimenti custoditi negli apparecchi, e poi per l’assenza di tracciabilità dei prodotti fino alle violazioni delle procedure di autocontrollo. A volte basta molto poco per incorrere in sanzioni anche pesanti. […]

nas ristorante

CHIUSE STRUTTURE DI RISTORAZIONE PER 40 MILIONI DI EURO

Dai loro dati emerge così come il valore delle attività di ristorazione chiuse nel 2024 si aggiri sui 40 milioni di euro, due in più rispetto allo scorso anno ai 17 milioni del 2022. Diverso il discorso sull’importo delle merci sottoposte a sequestro: per ora si attesta su 460 mila euro, ma non comprende le stesse attività chiuse come invece avveniva fino all’anno scorso con sequestri per 4 milioni di euro (per 6,2 milioni nel 2022).

nas ristorante

«Abbiamo riscontrato infrazioni in tutta Roma, ma soprattutto nei quartieri ad alto richiamo turistico - concludono dal Nas -, ma ci sono stati riscontri di carenze abbastanza diffuse in periferia, soprattutto lungo via Casilina». Dove sono scattate alcune delle 25 sanzioni penali di quest’anno, più gravi di quelle amministrative. Nel 2023 erano state 36, l’anno precedente solo 11.

nas ristorante ristoranti entici nas ristoranti rapporto nas ristoranti etnici nas 1 nas ristorante