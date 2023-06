MA CHE SCHIFEZZE MANGIAMO NEI RISTORANTI? - A ROMA I NAS HANNO SEQUESTRATO UN CAPANNONE DOVE ERANO ACCATASTATE CONFEZIONI DI CIBO ASIATICO DESTINATE AI RISTORANTI: UN “MAGAZZINO DEGLI ORRORI” IN CUI 875 TONNELLATE DI MERCE AVARIATA ERANO IMPILATE TRA ESCREMENTI DI VOLATILI, INSETTI MORTI E SPORCIZIA – IL LOCALE ERA GESTITO DA UN CITTADINO DEL BANGLADESH E…

Confezioni di cibo "asiatico" accatastate in un alimentari produzione e ingrosso, di fatto un "deposito degli orrori", pronti per finire nei ristoranti e nei negozi di distribuzione. Maxi operazione, proprio in occasione della Giornata Mondiale Onu della salubrità alimentare: 875 le tonnellate di merce che i carabinieri del Nas hanno sequestrato all'interno di un capannone in via di Tor Chiesaccia in zona Ardeatina, il cibo era accatastato tra escrementi di volatili, insetti morti e sporcizia, in condizioni al di fuori di ogni regola.

Si tratta di un fornito magazzino di alimenti e materiale orientale, gestito da un cittadino del Bangladesh, per il quale è stata disposta la chiusura immediata. […] Eppure il magazzino da tempo riforniva ristoranti della zona e non solo, lavorando su Roma e provincia. […] Tra l'altro, la notevole quantità di colli contenenti alimenti era accatastata senza scaffalatura e in modo pericolante fino al soffitto rappresentando un pericolo per il personale dipendente. Inoltre, gli imballaggi riempivano la totale area degli ambienti in modo da non permettere il passaggio o consentire di effettuare realmente le pulizie.

Per questi motivi il Nas ha disposto il sequestro amministrativo degli alimenti: 350mila confezioni per un peso complessivo di 875 tonnellate.

[…] L'azienda chiusa è soltanto una delle 21 ispezionate dai carabinieri a Roma, in altre 9 sono state rilevate le stesse tipologie di infrazione ma, soltanto in un caso, a Formello, sono stati sequestrati 500 chili di alimenti di origine rumena. Il valore complessivo della merce sequestrata è di circa 2 milioni euro. Per tutte sono state riscontrate violazioni igienico sanitarie e mancanze relativa al piano di autocontrollo.

Cinque si trovano a Roma, a via Barbatico, via Alessi, un'altra a Tor Pignattara, una a San Cesareo, una a Ciampino. L'attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, ha consentito, nell'ultimo anno, di sottrarre dalle tavole degli italiani oltre 8.000 tonnellate di alimenti irregolari […]

