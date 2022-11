27 nov 2022 13:00

MA CHE SORPRESA: I CENTURIONI ABUSIVI DEL COLOSSEO SONO ESTORSORI! – IN TRE SONO STATI ARRESTATI PER AVER MINACCIATO DEI POVERI TURISTI: “SE NON CI DAI I SOLDI NON TI LASCIAMO ANDARE, TI PICCHIAMO” – PER UN SELFIE, ARRIVAVANO A CHIEDERE FINO A 500 EURO. UNO DI LORO È ACCUSATO ANCHE PER UNA VECCHIA STORIA DI MOLESTIE AI DANNI DI UNA RAGAZZA, SEMPRE PER UNA FOTO – SARÀ FINALMENTE LA VOLTA BUONA PER NON VEDERE PIÙ ROMPICOGLIONI DAVANTI ALL’ANFITEATRO FLAVIO? MACCHÉ: STARANNO BUONI PER QUALCHE GIORNO, POI TORNERANNO NEL SUK, INSIEME AI VENDITORI DI GADGET E CINESERIE VARIE, CON POLIZIA, ESERCITO E FINANZA A GUARDARLI SENZA FARE NIENTE