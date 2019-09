MA CHE TE RIDI? - UN UOMO SI AGGIRA VESTITO DA JOKER NELLA STAZIONE "MOSCOVA" DELLA METROPOLITANA DI MILANO E SCATENA IL PANICO. NON ERA UNA PUBBLICITÀ PER IL FILM CON JOAQUIN PHOENIX, MA UN TIZIO CHE SI ERA MESSO UNA PISTOLA FINTA NELLA CINTOLA DEI PANTALONI E UNA MASCHERA - L’UOMO È STATO INDIVIDUATO E DENUNCIATO PER PROCURATO ALLARME

È sicuramente il nemico più feroce di Batman e forse l’attesa per il film che ha appena vinto il Leone d’oro al Festival di Venezia ha giocato un ruolo nella paura che ha spinto alcune persone a chiamare il 112 perché un uomo si aggirava vestito da Joker nella stazione della metropolitana di Milano. Erano le 19.30 quando a Moscova, in pieno centro, il pagliaccio con una pistola finta nella cintola dei pantaloni ha innescato il panico.

La circolazione della metropolitana è stata sospesa per alcuni minuti. Ed è anche per questo che Joker, un uomo di 36 anni, una volta individuato è stato denunciato per procurato allarme. L’uomo, truccato da pagliaccio e travestito con un paio di ali rosa, che stando alla ricostruzione dei presenti non avrebbe avuto atteggiamenti ambigui o minacciosi, ha cercato di spiegare che stava andando a una festa e che l’arma aveva anche il tappo rosso. Ma questo non gli ha evitato la denuncia.

