30 giu 2022 18:57

MA CHE TE SEI MAG-NATO? - CHE GAFFE NELLA MENSA DELLA SALA STAMPA AL VERTICE NATO: NEL MENÙ PER I GIORNALISTI C'ERA... L'INSALATA RUSSA! - MOLTI SI SONO LAMENTATI DEL PREZZO PER IL PASTO COMPLETO DI 20,35 EURO, RITENUTO TROPPO ALTO. ALMENO NON HANNO CHIESTO IL PAGAMENTO IN RUBLI!