MA CHE VI PASSA PER LA SCARPA? - SE VI AVANZANO MILLE EURO, A BREVE SARA' IN VENDITA L'IMPERDIBILE MOCASSINO ULTRATRASH REALIZZATO DA ADIDAS E GUCCI E ISPIRATO AI FAMOSI SCARPINI INDOSSATI DA BECKHAM, MARADONA E ZIDANE - IL MODELLO, PROGETTATO PER SOLI UOMINI, HA SUBITO ATTIRATO L'IRONIA DELLA RETE: PERFETTO "QUANDO HAI IL LAVORO ALLE 9 E L'ALLENAMENTO ALLE 17", "E' L'OGGETTO PIU' MERAVIGLIOSAMENTE TERRIBILE CHE L'UMANITA' ABBIA MAI CREATO"

Dagotraduzione dal Daily Mail

mocassino adidas gucci

Adidas è stata ricoperta di ridicolo sui social dopo aver presentato i mocassini che ha realizzato in collaborazione con Gucci: costano 785 sterline (920 euro) ma sembrano un paio di scarpe da calcio. Il gigante dell’abbigliamento sportivo ha collaborato con la casa di moda italiana per creare un paio di scarpe eleganti, che secondo alcuni sono ispirate al modello da calcio della Copa Mundial di Adidas, indossate da giocatori leggendari come David Beckham, Diego Maradona e Zinedine Zidane.

Ma mentre gli scarpini sono diventati iconici, i clienti non sono così sicuri di voler acquistare l’elegante mocassino che gli rende omaggio.

mocassino adidas gucci 2

I mocassini, progettati per gli uomini, hanno un tacco molto basso e riportano il logo Adidas nel tallone e nella suola, mentre quello di Gucci, verde con una banda rossa, è nella parte superiore della scarpa.

Gli acquirenti si sono affrettati a prendere in giro l'improbabile combinazione. Un utente su Twitter ha scherzato: «Quando hai il lavoro alle 9:00 e l'allenamento di calcio alle 17:00». Un altro: «Il mocassino Adidas Gucci da 785 sterline è l'oggetto più meravigliosamente terribile che l'umanità abbia mai creato. È così gloriosamente libero dai vincoli convenzionali del gusto che un me più ricco e ubriacone probabilmente ne possederebbe un paio. E no, non è Photoshop».

mocassino adidas gucci 3

Un altro ha scherzato: «Voglio dire, il mese prossimo avrò un bonus e mentirei se dicessi di non essere tentato». Una persona ha riassunto i propri pensieri sulle scarpe in due parole e ha semplicemente detto: «Davvero orribile». Kulwinder Rai ha aggiunto: «Dio in cielo».

lo scarpino adidas copa mundial

I mocassini da uomo Adidas x Gucci appena rilasciati fanno parte di una collaborazione tra i due marchi. La descrizione del prodotto recita: «La collezione vede entrambi i patrimoni codificati in un trio di linee, in cui Adidas e Gucci combinano emblemi d'archivio. Il direttore creativo Alessandro Michele trae ispirazione dai suoi ricordi degli anni '80 e '90 per una collezione che è allo stesso tempo nostalgica e contemporanea. Questi mocassini da uomo in pelle hanno l'inserto in metallo Gucci Trefoil».

mocassino adidas gucci 5 mocassino adidas gucci 4 tweet sul mocassino adidas gucci 2 tweet sul mocassino adidas gucci 3 tweet sul mocassino adidas gucci 5 tweet sul mocassino adidas gucci 4 tweet sul mocassino adidas gucci