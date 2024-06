MA CHE VI PASSA PER LA TETTA? - LA VUELING HA IMPEDITO A UNA PROCACE SIGNORINA, CHE METTEVA IN MOSTRA LE SUE BOCCE ESPLOSIVE STRIZZATE IN UNO SCOLLATISSIMO BODY, DI SALIRE SU UN AEREO CHE DA MAIORCA ERA DIRETTO A BARCELLONA – LA BONONA È RIMASTA A TERRA E LA COMPAGNIA È STATA CONDANNATA A PAGARE UNA MULTA DA 28MILA EURO – MA DALL’AZIENDA SI DIFENDONO: “LA PASSEGGERA AVEVA UN ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO…”

(ANSA) - Aveva intenzione di volare da Maiorca a Barcellona, ma l'imbarco le fu negato per essersi presentata con un look considerato non idoneo, ovvero un "body scollato": è l'episodio per cui è stata sanzionata in Spagna la compagnia aerea Vueling, costretta a pagare una multa da 28.000 euro in virtù di violazioni di normativa nazionale ed europea riguardante le condizioni di trasporto in aviazione civile.

A rendere noto il caso è stata l'associazione di consumatori spagnola Facua, che aveva denunciato il comportamento di Vueling nei confronti di una cliente presso l'Agenzia statale di sicurezza aerea (Aesa). Si tratta di un episodio avvenuto nel 2019, ma i cui sviluppi, con la sanzione stabilita da Aesa nei confronti della compagnia aerea, sono stati resi noti solo ora.

Secondo Facua, vengono così puniti il "maschilismo" di Vueling e l'atteggiamento "discriminatorio" del suo personale mostrati in questo caso. "Nessuna norma vieta espressamente l'ammissione dei passeggeri in base al loro abbigliamento, purché non sia contrario all'ordine pubblico", ricorda l'associazione di consumatori.

Citato da Efe, un portavoce della compagnia aerea ha invece sostenuto che nel caso descritto la passeggera aveva risposto "in modo aggressivo" e che "le condizioni di viaggio, che si applicano allo stesso modo a uomini e donne, stabiliscono la possibilità di negare l'imbarco per motivi comportamentali". A suo tempo, Vueling aveva spiegato che la cliente si era presentata all'imbarco "in costume".

