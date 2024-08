MA CHI HA DETTO AL POVERO BIDEN CHE LA TREGUA ERA VICINA? UN DIRIGENTE DI HAMAS GELA “SLEEPY JOE”, DEFINENDO LE SUE PAROLE SU UN ACCORDO SU GAZA "UN’ILLUSIONE": “NON VEDIAMO UN ACCORDO O VERI NEGOZIATI, PIUTTOSTO L'IMPOSIZIONE DEI DIKTAT AMERICANI” – POCHE ORE FA IL PRESIDENTE AMERICANO AVEVA CHIESTO A TUTTI DI “NON MINARE I NEGOZIATI PER IL CESSATE IL FUOCO”. E INFATTI, POCHE ORE DOPO, NETANYAHU HA FATTO BOMBARE DI NUOVO LA STRISCIA…

HAMAS, 'PAROLE BIDEN SU TREGUA VICINA SONO UN'ILLUSIONE'

Un dirigente di Hamas ha definito le parole del presidente Usa Joe Biden, secondo cui una tregua a Gaza non è mai stata cos' vicina, "un'illusione". "Dire che siamo vicini a un accordo è un'illusione", ha detto il membro dell'ufficio politico di Hamas Sami Abu Zuhri in una dichiarazione inviata all'Afp. "Non vediamo un accordo o veri negoziati, piuttosto l'imposizione dei diktat americani ".

BIDEN: "NON MINARE I NEGOZIATI PER CESSATE FUOCO A GAZA"

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esorta tutte le parti a non "minare" i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. Biden ha detto che il Segretario di Stato, Antony Blinken, è in viaggio per il Medio Oriente "per sottolineare che un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi è in vista.

Nessuno nella regione dovrebbe prendere azioni per minare questo processo". Biden aggiunge: "Ho parlato separatamente con Amir Sheikh Tamim (Qatar) e il presidente Sisi (Egitto) per rivedere i significativi progressi compiuti a Doha negli ultimi due giorni di colloqui, ed hanno espresso il forte sostegno del Qatar e dell'Egitto alla proposta degli USA come mediatori in questo processo".

