1-CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA, IL GOSSIP DELL’ESTATE NON SI FERMA: SONO IN VACANZA IN PERÙ

Ci risiamo, riecco Chiara Ferragni e Silvio Campara insieme. Il settimanale Oggi non ha dubbi, i due sono ormai una coppia e lei è di nuovo innamorata. Chiuso il matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale ha incontrato sulla sua strada l’imprenditore veneto, Ceo di un brand di lusso del settore calzature, che sarebbe da tempo in crisi con la moglie.

A metà agosto, il settimanale di gossip Chi, aveva rivelato per primo la frequentazione dei due, con tanto di foto che li ritraevano al mare, poi pareva che la relazione si fosse interrotta. E invece no. Chiara e Silvio, racconta Oggi, sono in vacanza insieme in Perù, lontani da teleobiettivi impertinenti ma non dalle voci che li riguardano.

Il magazine racconta anche, citando una fonte definita altamente affidabile, che Ferragni sarebbe di nuovo in pace (al netto dei guai giudiziari e imprenditoriali): «Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti – le sue parole –. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità».

In tal senso, è in pieno svolgimento lo scontro legale in vista del divorzio da Fedez. Al centro, come spesso accade in questi casi, ci sono questioni di soldi, in particolare per il mantenimento dei figli.

CHIARA FERRAGNI RICORDA FEDEZ E IL PANDORO GATE AL MATRIMONIO DI VERONICA FERRARO: “ERI CON ME NEL MOMENTO PEGGIORE”

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro sono legate da un'amicizia che va avanti da 17 anni. Al matrimonio tra l'imprenditrice e Fedez, Ferraro era presente in veste di damigella d'onore. Un ruolo ricambiato ora come testimone da Ferragni, che alla fine della cerimonia ha tenuto un discorso per ringraziarla di esserci sempre stata per lei, nei momenti belli e in quelli brutti.

Prima il Pandoro Gate, poi la separazione dal marito: non è un mistero che Chiara stia uscendo da un periodo non del tutto roseo. "In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te a Rapallo – ha detto Chiara – mi hai fatta sentire al sicuro".

Alla fine del rito civile tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta, sono cominciati i festeggiamenti. E dopo un ballo lento tra i due neo sposini sulle note de La prima cosa bella, cantata da Annalisa (che in passato è stata legata sentimentalmente a Davide Simonetta), Ferragni ha voluto dedicare un discorso alla migliore amica, durante il quale ha fatto riferimento al suo momento no [...]

Col tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono, ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi diciassette anni tu, più di tutto, mi hai fatto sentire al sicuro. Mi hai fatto sentire a casa, sei la mia migliore amica ma anche la compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi caz*ata ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia. [...]

