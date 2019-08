MA CI AVETE PRESO PER “GRETINI”? - IL PRINCIPINO MONEGASCO, PIERRE CASIRAGHI, CHE PORTA A SPASSO PER L'OCEANO GRETA THUNBERG E’ IL SOLITO PARAGURU: DA UN LATO FA L’ECOLOGISTA CON IL VIAGGIO A ZERO EMISSIONI, DALL’ALTRO E’ AZIONISTA DELLA SOCIETÀ DI TAXI DELL'ARIA MONACAIR, VERA FABBRICA DI CO2…

Mauro Zanon per “Libero quotidiano”

La gauche ecologista è in sollucchero per il viaggio a "zero emissioni" verso New York di "Santa Greta Thunberg", come l' ha definita il sito di opinioni liberali Boulevard Voltaire. Gli aerei sono sinonimo di insostenibili quantità di emissioni di CO2 per l' attivista svedese di 16 anni: meglio una barca a vela, dunque, dove l' elettricità verrà fornita da pannelli solari, si faranno i propri bisogni nei secchi e si mangerà soltanto cibo liofilizzato.

«Soffro un po' il mal di mare, ma se ci sarà qualche difficoltà devo pensare che ci vorranno solo due settimane, poi tutto tornerà come prima», ha detto Greta, partita da Plymouth, in Inghilterra, lo scorso 14 agosto. La barca a vela "Malizia II", 18 metri di lunghezza, è stata messa a disposizione gratuitamente da Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco, il quale si è anche offerto per fare da skipper alla nuova icona dell' ambientalismo salottiero, assieme al tedesco Boris Hermann.

AFFARI POCO VERDI

È tutto molto green e molto chic nel mondo di Greta e dei suoi sostenitori, il quadretto è perfetto per riempire i giornali che ci annunciano un' imminente apocalissi climatica. Ma nessuno, tranne il settimanale Valeurs Actuelles, ha ricordato le abitudini poco verdi e molto inquinanti del rampollo della dinastia monegasca, skipper ecologista per due settimane, e il resto dell' anno gran produttore di CO2.

Il magazine parigino, sul suo sito, ha fatto il pelo e il contropelo al buon Pierre, che, tra le varie attività da gestire, ha anche quella di azionista di Monacair, la prima società di trasporti in elicottero monegasca. «Ammirate la bellezza della Costa Azzurra dal cielo a bordo dei nostri elicotteri che offrono una vista panoramica a 180°: un momento indimenticabile da condividere o da regalare in occasione del vostro soggiorno professionale o turistico a Monaco», si legge sul sito di Monacair.

Gli elicotteri della compagnia monegasca, di cui Pierre possiede il 10% e di cui è stato presidente fino al 2017, decollano ogni 15 minuti da Nizza o da Monaco, per un totale di 50 voli al giorno durante tutto l' anno. Il costo?

140 euro a persona. Emissioni di CO2? In gran quantità. Il gruppo Monacair, tra le altre cose, è anche partenaire di due società che a Greta dovrebbero far venire il voltastomaco visti i flussi di CO2 che emettono: Airbus, il principale costruttore europeo di aeromobili, e Safran Helicopter Engins, compagnia lussemburghese leader mondiale delle turbine per gli elicotteri. Come sottolineato da Valeurs Actuelles, lo skipper di Greta, figlio di Stefano Casiraghi, possiede anche una quota nella società di costruzioni di famiglia Engeco: non proprio un modello di ecologia.

Appassionato di sport automobilistici (è un habitué, come spettatore, del Gran premio di Formula 1 di Monaco, e ha partecipato a corse come l' Audi Sport TT Cup, nel 2015), Pierre Casiraghi, 31 anni, è anche il vicepresidente dello Yacht Club de Monaco.

IPOCRISIA

Gli yacht, si sa, non sono proprio un esempio virtuoso di rispetto dell' ambiente, ma il giovane Pierre sembra non farci troppo caso: oggi i suoi occhi sono solo per Greta. «Voglio salutare il coraggio di Greta che ha scelto di lanciarsi in questa avventura, il suo impegno totale, il suo sacrificio e la sua battaglia per ciò che è probabilmente una delle più grandi sfide della storia dell' umanità», ha dichiarato con toni pomposi il terzogenito di Carolina di Monaco. «C' est le bal des faux-culs», si dice a Parigi. Il ballo degli ipocriti.