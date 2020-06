MA CI PRENDONO PER IL CULO? HARRY E MEGHAN VENGONO RICOPERTI D'ORO, CON UN CONTRATTO DA UN MILIONE DI DOLLARI A SPEECH, PER TENERE CONFERENZE E PARLARE DI…POVERTÀ, DISUGUAGLIANZE SOCIALI E AMBIENTE DETURPATO - MA IL PRINCIPE HARRY COSA SA DI POVERI E MISERIA?

Caterina Maniaci per “Libero quotidiano”

Un milione di dollari per parlare di povertà, diseguaglianze sociali, ambiente deturpato e soffocato da gas e carburanti. Niente male, considerando il paradosso. Harry e Meghan, ex appartenenti alla famiglia reale britannica, devono pur rimpinguare le loro magre risorse, ora che non possono più contare sull'appannaggio di Buckinghan Palace. Un milione di dollari che potrebbero concretamente cambiare la sorte di tante persone ai limiti della sussistenza, che un bel discorso ricco di pathos lascia invece a patire la fame e le ingiustizie.

Un milione di dollari - e tanto carburante in meno tra aerei e auto da usare per andare a fare i rivoluzionari discorsi - che potrebbe essere usato per migliorare le condizioni del nostro habitat. Ma così va il mondo dei vip dai nobili sentimenti. Così ecco piovere dal cielo un contratto faraonico per i duchi del Sussex, secondo quanto ha riportato il Los Angeles Times, citando una fonte molto vicina alla coppia e partecipe dei loro piani futuri, un contratto con la prestigiosa agenzia americana Harry Walker, che già cura i tour miliardari degli Obama e dei Clinton, riciclatisi in conferenzieri di superlusso in giro per il mondo.

I TEMI

La coppia ducale dovrebbe incassare un milione di dollari per ogni discorso da tenersi davanti al pubblico privilegiato di associazioni, forum, circoli universitari ed esclusivi. Tra i temi affrontati ci sono quelli che vanno per la maggiore tra questa schiera di conferenzieri vip e molto, molto politically correct: ambiente, uguaglianza di genere, giustizia sociale, sviluppo del Terzo e Quarto mondo, la salute mentale.

Questo è il primo contratto professionale sottoscritto insieme da Meghan e Harry, dopo il "divorzio" dalla Royal family. Gli esperti del settore profetizzano che la coppia non si fermerà qui, anzi potrebbe avere davanti a sé un lungo futuro come conferenzieri, soprattutto negli Stati Uniti, entrando di prepotenza nel prospero circuito dei discorsi pubblici. Bisogna però tenere presente che a Londra tutto questo non piace un granchè: «La famiglia reale assiste a tutto ciò con apprensione, perché è qualcosa che non può tenere sotto controllo», ha dichiarato al quotidiano The Sun l'esperto di pubbliche relazioni Mark Borkowki.

Sembra un assurdo, ma la gente accorre in massa e paga biglietti da capogiro per udire illuminati personaggi dalla vita perennemente baciata dal sole dei privilegi parlare di come sconfiggere le disuguaglianze sociali, di classe, razziali, e così via, con discorsi il cui messaggio rivoluzionario consiste, in buona sostanza, in questo: quant' è brutto essere razzisti, com' è bello donare, abbasso ogni differenza, basta con la violenza. Unico argomento sul quale si sarebbero rifiutati di tenere discorsi, anche solo accenni, sarebbe la famiglia reale.

IL LOCKDOWN

La coerenza non è un problema, ribadiamo il concetto, se si considera che per esempio, durante il lockdown imposto dal Covid, Harry e consorte hanno distribuito pasti ai bisognosi, pensando di continuare a dare il buon esempio con l'affitto di una villa lussuosa e ingaggiando un costosissimo servizio di sicurezza che non si sa ancora bene chi stia pagando. La Harry Walker Agency ha messo in piedi un vero e proprio catalogo di politici, economisti, artisti, sportivi, nomi altisonanti che fanno levitare cachet e di conseguenza donazioni, inviti, partecipazioni e via dicendo.

Un business alquanto redditizio, che gira intorno a nomi come quelli appunto degli Obama, di Bill e Hilary Clinton, di Alex Rodd, la star del baseball fidanzato di Jennifer Lopez, delle sorelle Williams, di Arnold Schwarzenegger, Whoopi Goldberg. E ovviamente la scuderia si arricchisce di due nuovi nomi di richiamo come quelli di Harry e Meghan. Lei, per la verità, da tempo cerca di darsi da fare per conto proprio, per esempio con una collaborazione con Oprah Winfrey per una trasmissione tv e poi un doppiaggio per un documentario della Disney.

Ma i guadagni previsti evidentemente non sono all'altezza: il doppiaggio, poi, avviene in cambio di una donazione ad una ong ambientalista. Bella pubblicità, ma poche entrate. Amarezze a cui si aggiungono amarezze in previsione del clamore che molto probabilmente è destinato a suscitare il libro «Meghan and Harry. The real story», scritto da lady Colin Campbell, una sorta di memoire che traccia un ritratto davvero impietoso dei duchi.

Il settimanale Oggi ne ha pubblicato alcune anticipazioni. Meghan vi apparirebbe come una spietata manipolatrice arrivista, mentre Harry verrebbe ritratto come un giovane debole e succube della moglie, soprattutto attraverso il sesso, tanto che a corte gli avrebbero affibiato strani nomignoli. Il tutto costellato da infiniti episodi imbarazzanti sulle scenate, le figuracce, e alcuni piccoli inciuci orditi dalla sgomitante Meghan nella sua breve esperienza a palazzo.