MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ GRU – TRAGEDIA A DALLAS DOVE UNA GRU È CROLLATA SU UN PALAZZO DISTRUGGENDO VARI APPARTAMENTI: UNA DONNA È MORTA E DIVERSE PERSONE SONO FERITE - LA GRU SAREBBE COLLASSATA A CAUSA DEL FORTE VENTO CHE HA COLPITO LA CITTA' IN CONCOMITANZA CON IL PASSAGGIO DI UN VIOLENTO TEMPORALE... (VIDEO)

Da "tg24.sky.it"

crollo gru a dallas 5

Una gru è crollata su un palazzo distruggendo vari appartamenti a Dallas. Il bilancio è di almeno un morto. Diverse persone sono rimaste ferite, ma sul loro numero c'è incertezza: secondo la Cnn, che cita i soccorsi, i feriti sono sei, mentre per il New York Times sarebbero cinque.

crollo gru a dallas 4

L'incidente è avvenuto nel complesso di Elan City Lights che è composto da diverse abitazioni e da un garage multipiano. Dalle immagini che arrivano dal luogo dell’incidente, si vede che è la parte superiore dell'edificio quella più colpita dai danni. A terra, intorno alla struttura, sono caduti anche molti calcinacci.

La gru crollata per il maltempo

crollo gru a dallas 3

La gru - sistemata nella zona per i lavori su un edificio in costruzione - sarebbe caduta per via dei forti venti che hanno colpito la città, con il passaggio di un temporale, come ha spiegato un portavoce dei Vigili del fuoco di Dallas. In tutta l'area cittadina, inoltre, si sono registrati danni per via della perturbazione: sono caduti alberi e ci sono stati problemi alla linea elettrica.

crollo gru a dallas 1 crollo gru a dallas 2