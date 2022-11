17 nov 2022 15:52

MA COME CI SI PUÒ SUICIDARE CON 5 COLPI DI PISTOLA? – IL COLONNELLO RUSSO, VADIM BOYKO, È STATO TROVATO MORTO CON CINQUE PROIETTILI NEL PETTO NEL SUO UFFICIO – PER IL CREMLINO SI È TRATTATO DI UN “SUICIDIO” – DI RECENTE BOYKO ERA STATO INCARICATO DAL PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN DELLA FORMAZIONE E ARRUOLAMENTO DEI COSCRITTI PER LA REGIONE MILITARE DEL PACIFICO…