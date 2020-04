MA COME? GLI ITALIANI NON ERANO TUTTI IN GIRO? – IL REPORT DI APPLE: GLI SPOSTAMENTI SONO CROLLATI DELL’87%. ROMA MEGLIO DI MILANO, GLI ITALIANI SONO PIÙ DISCIPLINATI DI BRITANNICI E TEDESCHI – I DATI SONO STATI RILEVATI DALL’APP MAPPE DAL 13 GENNAIO AL 13 APRILE, SONO ANONIMI E SI AGGIUNGONO AI REPORT DI GOOGLE E FACEBOOK. MA ALLORA CHE CE NE FACCIAMO DI UN’APP GOVERNATIVA?

report apple sugli spostamenti italia

Dopo Google e Facebook, anche Apple rilascia uno strumento che attraverso le sue Mappe mette in chiaro i dati sulla mobilità degli utenti per aiutare nel contrasto alla diffusione del coronavirus. "Questi dati - spiega - possono fornire spunti a governi locali ed autorità sanitarie e possono anche essere utilizzati come base per nuove politiche pubbliche. Mostrano il cambiamento negli spostamenti delle persone che guidano, vanno a piedi o prendono mezzi pubblici nelle loro comunità".

report apple sugli spostamenti roma drone all inseguimento dei runner agora

In Italia, ad esempio, scorrendo il grafico reso disponibile da Apple, al 12 aprile gli spostamenti sono crollati dell'87%, in Gran Bretagna del 76%, negli Stati Uniti del 63% e in Germania del 54%. In particolare, nel nostro paese, gli spostamenti con i mezzi pubblici hanno registrato un crollo del 91%, quelli a piedi dell'89% e con la macchina dell'87%.

report apple sugli spostamenti germania report apple sugli spostamenti paesi a confronto

"Mappe - spiega Apple - non associa i dati di mobilità all'ID Apple degli utenti, né registra la cronologia dei loro spostamenti. Il nuovo sito analizza i dati aggregati raccolti durante l'utilizzo dell'app Mappe per fornire i trend di mobilità per le principali città del mondo e di 63 Paesi e territori. Tali informazioni vengono generate contando il numero di richieste di indicazioni stradali ricevute dall'app Mappe. I set di dati sono poi messi a confronto per riflettere la variazione del volume di persone che si spostano in auto, a piedi o con i mezzi pubblici nelle varie parti del mondo. La disponibilità dei dati per una particolare città o un dato Paese o territorio dipende da diversi fattori, fra cui un limite minimo di richieste giornaliere", conclude Apple.

