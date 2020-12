MA COME MAI SONO SEMPRE INCAZZATI ‘STI RAGAZZINI? DOPO IL PINCIO, NUOVA MAXI-RISSA TRA PISCHELLI A VILLA BORGHESE NEI PRESSI DI PIAZZA DI SIENA: 10 FERMATI, IL PIÙ GRANDE HA 14 ANNI - SEQUESTRATI I CELLULARI DAGLI AGENTI, I RAGAZZI SONO STATI RICONSEGNATI AI GENITORI. DA UNA PRIMA RICOSTRUZIONE NON SI ESCLUDE CHE TUTTO SIA NATO DA UNA LITE TRA DUE RAGAZZINI… - BOTTE TRA ADOLESCENTI ANCHE A VENEZIA...

Da ilmessaggero.it

RISSA VILLA BORGHESE

Dopo quella del Pincio, nuova rissa al Centro di Roma. È accaduto a villa Borghese nei pressi di piazza di Siena. Dalle prime informazioni, sembra che due gruppi di giovani si siano fronteggiati e picchiati. Al momento ci sono 10 fermati. La loro posizione è al vaglio.

A intervenire la polizia durante i servizi di vigilanza predisposti in centro. Sabato scorso al Pincio, sempre nell'area di Villa Borghese, c'era stata un'altra rissa in cui sono stati coinvolti alcuni minorenni. Il più grande dei ragazzi bloccati dai poliziotti ha 14 anni.

PINCIO RISSA 1

Ad affrontarsi e picchiarsi sarebbero stati in tutto una ventina di ragazzi. La rissa è avvenuta davanti a diversi testimoni. Sul posto i poliziotti, già impegnati nel dispositivo di sicurezza in piazzale delle Canestre, sono riusciti a bloccarne dieci caricati su un pullman scortato dalle volanti e diretto in Questura. La loro posizione resta al vaglio degli investigatori mentre non risultano segnalazioni al 118 di eventuali feriti. Sequestrati i cellulari dagli agenti, i ragazzi sono stati riconsegnati ai genitori.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire se ci sia un collegamento con la mega-rissa avvenuta al Pincio la scorsa settimana e se i giovani si fossero dati appuntamento. Da una prima ricostruzione non si esclude che tutto sia nato da una lite tra due ragazzini. Le forze dell'ordine che sorvegliano la zona sono intervenute tempestivamente. La rissa è avvenuta intorno alle 13.

PINCIO RISSA 1 roma, rissa e assembramenti al pincio 14 roma, rissa e assembramenti al pincio 13 roma, rissa e assembramenti al pincio 12 PINCIO RISSA 1