23 giu 2022 08:45

MA COME SI FA A PARLARE DI EXPO 2030 QUANDO LA CAPITALE E’ SOMMERSA DALLA MONNEZZA? – CAOS RIFIUTI A ROMA, LA FOTO CHOC DAL QUARTIERE BALDUINA, I RESIDENTI: "PROVIAMO AMAREZZA E IRA. L’IMMONDIZIA NON VIENE RACCOLTA DA PIÙ DI 5 GIORNI. PUÒ LA CAPITALE SOPRAVVIVERE COSÌ? È UN PROBLEMA DI SANITÀ PUBBLICA QUESTA SITUAZIONE. CON UN CALDO COME QUELLO DI QUESTI GIORNI QUANTI TOPI TROVEREMO? – IL GABBIANO MORTO DI VIA DELLA SCROFA