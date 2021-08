MA COME SONO UMANI ‘STI TALEBANI - AVVISATE MASSIMO FINI E GIUSEPPE CONTE CHE LE MILIZIE ISLAMISTE STANNO PICCHIANDO LE PERSONE CHE TENTANO DI RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI KABUL NELLA SPERANZA DI FUGGIRE - NON SOLO: STANNO DANDO LA CACCIA PORTA A PORTA ALLE DONNE GIUDICI - L’AMBASCIATORE TEDESCO CHE STA TRATTANDO PER L’EVACUAZIONE: I TALEBANI HANNO ACCETTATO DI FAR PARTIRE ANCHE DOPO IL 31 AGOSTO GLI AFGHANI (SEMPRE CHE ARRIVINO VIVI) – VIDEO: LA TESTIMONIANZA DI UN AUSTRALIANO FERITO MENTRE CERCAVA DI RAGGIUNGERE L’AEROPORTO

Usa a talebani, lasciate passare afghani con credenziali

(ANSA) - WASHINGTON, 25 AGO - Gli Usa stanno "chiarendo" ai talebani che gli afghani con le credenziali devono poter accedere all'aeroporto di Kabul: lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby durante un briefing, rispondendo ad una domanda dopo che i talebani hanno annunciato che lasceranno passare solo gli stranieri. (ANSA).

Berlino, talebani lasceranno partire afghani dopo il 31/8

(ANSA-AFP) - BERLINO, 25 AGO - I talebani hanno accettato che gli afghani lascino il Paese ancora dopo il 31 agosto, data del ritiro delle truppe occidentali dal Paese. Lo ha riferito l'ambasciatore tedesco Markus Potzel che sta trattando per l'evacuazione dei civili da Kabul.

Afghanistan: Nbc, i talebani a caccia delle donne giudici

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Diversi giudici americani e di tutto il mondo stanno lavorando alacremente per far uscire dall'Afghanistan 250 magistrati donna e le loro famiglie dopo aver avuto notizia che i talebani le stanno dando la caccia casa per casa.

Lo riferisce Nbc News, spiegando che molte delle giudici sono state formate negli Usa e hanno emesso dure sentenze sui combattenti talebani durante la guerra in Afghanistan, ma la maggior parte non ha diritto a visti speciali perché non sono mai state sul libro paga degli americani. "I talebani ci cercano porta a porta", ha rivelato una di loro nella provincia di Herat.

Patricia Whalen, giudice in pensione del Vermont, è molto preoccupata di riuscire a portarle all'interno dell'aeroporto di Kabul e tenerle lontane dai talebani. Whalen, che dal 2007 al 2012 è stata anche giudice internazionale per i crimini di guerra della Bosnia-Erzegovina, fa parte di un piccolo gruppo di magistrati che stanno lavorando febbrilmente per evacuare le 250 afghane e le loro famiglie.

"I talebani ci cercano porta a porta", ha rivelato una di loro nella provincia di Herat, che non ha voluto essere nominata perché ha paura dei miliziani: "Siamo in pericolo". La donna, 31enne, ha spiegato che non dorme a casa da quando i talebani hanno preso Herat il 13 agosto, e non è neppure andata a lavorare. "La loro idea - ha aggiunto - è che le donne non possano essere giudici".

Afghani picchiati sulla via dell'aeroporto di Kabul

Sono salite ad almeno 82.300, secondo la Bbc e altri media, le persone evacuate finora dall'Afghanistan da Usa, Regno Unito e altri Paesi dopo la presa di Kabul da parte dei Talebani. Nelle ultime 24 ore i militari americani hanno portato fuori quasi 20.000 sfollati, mentre Londra, seconda per numero di soccorsi, è arrivata in totale a quota 10.000 da inizio operazioni. Le persone considerate più a rischio - stranieri esclusi - sono tuttavia calcolate in circa 300.000 solo contando gli ex collaboratori afghani della missione Nato.

E portarli fuori tutti entro la scadenza del ritiro confermata ieri per il 31 agosto sarà impossibile.

Secondo quanto riferiscono fonti della Difesa britannica alla Bbc, cresce il numero delle persone picchiate dai talebani mentre tentano di raggiungere l'aeroporto di Kabul nella speranza di poter lasciare l'Afghanistan. Secondo le stesse fonti, inoltre, la minaccia terroristica resta alta con "un rischio reale di un attacco" nello scalo. In particolare preoccupano le minacce poste dalla branca afghana dell'Isis.

Quasi il 60% degli afghani che sono stati costretti a lasciare le proprie case quest'anno sono bambini: secondo i dati diffusi dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Unocha) in Afghanistan, si legge sulla Bbc, dall'inizio di maggio più di 400.000 persone sono state registrate come nuovi sfollati a causa dell'intensificarsi dei combattimenti in tutto il Paese. In totale quest'anno sono stati sfollati quasi 550.000 afghani.

