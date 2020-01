MA COME TI VESTI? HANNO CONFUSO I "GRAMMY AWARDS" PER UNA FESTA DI CARNEVALE! – RICKY REBEL E LA LUNGA LISTA DI VIP VESTITI IN MODO OSCENO: STRIZZATO IN UN PANTALONE DI PELLE ROSSA, HA MESSO IN MOSTRA LE CHIAPPE DOVE AVEVA SCRITTO “IMPEACH THIS” IN SOSTEGNO A TRUMP – BOCCIATA ALESSANDRA AMBROSIO AVVOLTA PER METÀ CON UN SACCO DELLA MONNEZZA, L’ABITO GOTICO KITSCH DI FKA TWIGS E LA VERSIONE FATTORINO DI TYLER THE CREATOR… VIDEO

DAGONEWS

ricky rebel 4

Se da un lato i Grammy Awards premiano i migliori talenti nel settore della musica come ogni anno non manca in passerella il peggio della moda.

E quest’anno la classifica delle peggiori mise ha un vincitore assoluto: si tratta di Ricky Rebel che si è presentato in passerella con le chiappe al vento e strizzato in un costume di pelle rossa. Il cantautore ha fatto il suo ingresso nascosto dal pizzo di un ombrello rosso e solo quando ha messo in mostra la sua mise si è subito capito che avrebbe fatto meglio a continuare a nascondersi. Ricky, che non ha mai nascosto le sue simpatie per Trump, aveva un pantalone di pelle rossa che lasciava in mostra le chiappe sulle quali aveva scritto: "Impeach this".

fka twigs

Mise pessima anche per Tove Lo che indossava un abito pantalone grigio che lasciava in mostra un reggiseno rosa. Lo stile gotico di FKA Twigs ha lasciato inorriditi: vestito ampio di pizzo con mega spacco e tanto di cappuccio. Da brividi.

esperanza spalding

Passo falso anche per la modella Alessandra Ambrosio che sembrava avvolta solo per metà da una sacco della monnezza. Tyler The Creator si è presentato in passerella vestito da fattorino mentre Lil Nas X ha negativamente stupito per il suo completo da cowboy rosa shocking.

tyler the creator 1 chris brown tove lo 3 ty hunter carmen vandenberg e rosie oddie ty hunter 1 tove lo 1 ricky rebel 3 shaun ross tove lo alessandra ambrosio ben kane ricky rebel 2 alessandra ambrosio 3 ricky rebel nija charles alessandra ambrosio 1 senora may e tyler childers lil nas x 3 ricky rebel 1 lil nas x 1 flor de toloache tyler lil nas x orville peck flume e paige elkington tyler the creator