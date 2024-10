17 ott 2024 14:48

MA COME VENGONO SCELTI I PROFESSORI DELLE NOSTRE SCUOLE? – A TARANTO È FINITO IN MANETTE FABIO LANZA, COMMERCIALISTA DI 60 ANNI, CONDANNATO PER TRUFFA E PECULATO – NEL 2021 L’UOMO AVEVA OTTENUTO UNA CATTDERA ALL’ISTITUTO “CERLETTI” DI CONEGLIANO, IN PROVINCIA DI TREVISO, NONOSTANTE AVESSE A SUO CARICO GIÀ DUE CONDANNE, PER APPROPRIAZIONE INDEBITA E RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO, LEGATE ALLA SUA ATTIVITÀ DI COMMERCALISTA – IN QUESTI TRE ANNI, IL PROF NON SI ERA QUASI MAI PRESENTATO A SCUOLA, ACCUMULANDO 550 GIORNI DI ASSENZA. ED È STATO LICENZIATO LO SCORSO GIUGNO…