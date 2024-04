21 apr 2024 17:00

MA È DAVVERO FINITA L’ERA DEI GATTI SOCIAL? A GUARDARE LO SPAVENTOSO NUMERO DI FOLLOWER DEGLI ACCOUNT DEI FELINI PIÙ FAMOSI ASSOLUTAMENTE NO. RESTA UN FATTO: SI TRATTA DI UNA FAMA RELEGATA AI SOCIAL, MA TANTO BASTA PER ARRICCHIRE I PADRONI DI QUESTE POVERE CREATURE COSTRETTE A FOTO IN POSA DA DARE IN PASTO AI LIKE – DOPO L’ERA DI GRUMPY CAT, ORA A SPOPOLARE SONO NALA, SUKII E COBY. COSA FANNO DI PARTICOLARE? ASSOLUTAMENTE NIENTE… - VIDEO