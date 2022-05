1 mag 2022 17:05

MA IL DIRETTORE DI UN TG RAI PUO’ FARE UN COMIZIO PER UN PARTITO? GENNARO SANGIULIANO, DIRETTORE DEL TG2, E’ SALITO SUL PALCO DELLA CONVENTION DI FRATELLI D’ITALIA PER UN INTERVENTO PER “LANCIARE” IL DISCORSO DI GIORGIA MELONI – SI SCATENA LA POLEMICA DEL RENZIANO MICHELE ANZALDI: “COME HA POTUTO L'AMMINISTRATORE DELEGATO FUORTES AUTORIZZARE UNA TALE UMILIAZIONE DELLA FUNZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO?” – PARE CHE SANGIULIANO ABBIA FATTO IL FURBETTO: AVREBBE CHIESTO UN’AUTORIZZAZIONE A VIALE MAZZINI SOLO PER MODERARE UNA TAVOLA ROTONDA (E NON PER L’INTERVENTO DAL PALCO)