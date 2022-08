MA ERA NECESSARIO L’ENNESIMO FILM SU MARILYN? – FRANCESCO MERLO E IL NOBILE MOTIVO PER INFLIGGERCI “BLONDE”: "COM'È INSAZIABILE IL BISOGNO DI MIRACOLI, COSÌ IL MITO È SEMPRE AFFAMATO DI NUOVE VERITÀ E CICLICAMENTE FINISCE AL ROGO UN NUOVO COLPEVOLE, ANCHE SE I ROGHI NON ILLUMINANO LE TENEBRE GIÀ AFFOLLATE DI COLPEVOLI. C'È UNA SOLA CERTEZZA CHE RESISTE AL MITO: MARILYN È STATA UCCISA DAGLI PSICOFARMACI CHE ANCORA OGGI AGGREDISCONO MA NON GUARISCONO I TORMENTI DELLA MENTE…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Francesco Merlo per “la Repubblica”

marilyn monroe (7)

Bello o brutto che sia, è come se tutti avessimo già visto questo Blonde che nessuno ha ancora visto. Il film-evento della Mostra di Venezia, che si aprirà il 31 agosto, è infatti solo un pretesto, l'ennesimo, per ritrovare la Marilyn che c'è nella mente di tutti e di ciascuno. Da sessant' anni, in un ingorgo di piacere e dispiacere, Marilyn è l'erotismo, il combattimento tra sofferenza e gioia della donna inventata dal maschio in stato di mobilitazione sessuale permanente, la femminilità surreale dell'onanismo che, diceva Kraus, «surroga la realtà, ma viene meglio».

monroe blonde

Diciamo la verità: di film su Marilyn ne sono già usciti tanti, troppi ma, com' è insaziabile il bisogno di miracoli, così il mito è sempre affamato di "nuove verità": poliziesche, politiche, artistiche. E puntualmente saltano fuori foto e dettagli "inediti" che somigliano agli ovuli non fecondati, e ciclicamente finisce al rogo un nuovo colpevole, anche se i roghi non illuminano le tenebre già affollate di colpevoli: la mafia, i sovietici e poi Casa Bianca, Cia, Fbi, Kgb.

E la sociologia rimette sotto accusa i soliti luoghi (comuni) d'America e i vizi sociali, che sono (ancora) quelli di Hollywood Babilonia (Adelphi 1959), l'assassino collettivo che una volta si chiamava "star system", qui con l'aggiunta di orfanatrofi-prigioni, padri adottivi stupratori, l'alcol come vulcano di improperi, gli ospedali per matti con le camere imbottite, le camicie di forza, gli psicofarmaci e i medici che la curarono (si fa per dire), l'ultimo dei quali, Ralph Greenson, è da sessant' anni il più sospettato dei colpevoli.

marilyn monroe (12)

C'è una sola certezza che resiste al mito: Marilyn è stata uccisa dagli psicofarmaci che ancora oggi aggrediscono ma non guariscono i tormenti della mente. (…) Ma non dimentichiamo mai che Marilyn fu la cavia degli psicanalisti più ricchi e famosi, come ha autorevolmente raccontato Luciano Mecacci in un titolo che, ripubblicato quest' anno da Laterza, andrebbe imparato a memoria: Il caso Marilyn M. e altri disastri della psicanalisi.

ana de armas marilyn monroe blonde marilyn monroe (13) Ana De Armas nel film Blonde sua Marilyn Monroe 5 Ana De Armas nel film Blonde su Marilyn Monroe 4 Ana De Armas nel film Blonde su Marilyn Monroe 3 ana de armas in blonde 1 Ana De Armas nel film Blonde su Marilyn Monroe marilyn monroe (2) Blonde 2 Blonde Blonde 5 Blonde 3 Blonde 4 marilyn monroe (6) ana de armas in blonde 3 marilyn monroe (25) marilyn monroe something's got to give ives montand marilyn monroe marilyn monroe (19) marilyn monroe (3) marilyn monroe (16) marilyn monroe jose bolanos marilyn monroe something's got to give marilyn monroe arthur miller marilyn monroe (2) marilyn monroe something's got to give (2) marilyn monroe (21) marilyn monroe marilyn monroe (20) marilyn monroe (15) marilyn monroe anni 40 marilyn monroe clark gable gli spostati marilyn monroe (18) marilyn monroe something's got to give (2) marilyn monroe (22) marilyn monroe (14) marilyn monroe marilyn monroe jose bolanos 2